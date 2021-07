Fleets, le clone de l’histoire de Twitter en train de disparaître, disparaîtra le mois prochain

in

Twitter a annoncé aujourd’hui qu’il supprimerait sa mise en œuvre d’histoires surnommées “Flottes”. La fonctionnalité a été soit aimée, soit détestée par les utilisateurs de Twitter depuis sa sortie initiale l’année dernière.

Cette fonctionnalité de courte durée, qui a été publiée en novembre de l’année dernière, sera supprimée le 3 août. Twitter a reconnu la nature controversée du clone Snapchat/Instagram avec le tweet d’adieu. Notamment, il n’y avait pas de flotte du compte Twitter principal annonçant le départ de la fonctionnalité, seulement un tweet standard.

Au revoir, la société a déclaré qu’elle travaillait sur de “nouveaux trucs”. On peut espérer qu’ils ajoutent la possibilité d’éditer les tweets, en plus des nouvelles fonctionnalités d’édition d’audience et de monétisation.

Dans un article de blog plus détaillé, Twitter a déclaré qu’il espérait que Fleets rendrait les gens plus à l’aise de publier sur Twitter. À mesure que les flottes disparaissent, certaines des fonctionnalités de création de flotte, telles que les GIF et les autocollants, seront implémentées dans le compositeur de Tweets standard.

nous supprimons les flottes le 3 août, nous travaillons sur de nouvelles choses nous sommes désolés ou vous êtes les bienvenus – Twitter (@Twitter) 14 juillet 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :