Fleets, le clone de Snapchat créé par Twitter… disparaît

New York (CNN Business) – La plupart des principales plateformes de médias sociaux ont créé leur propre version de Snapchat Stories, mais Twitter est le premier à admettre que leur expérience appelée Fleets a été un échec.

La société a annoncé mercredi que le 3 août, elle supprimerait Fleets, son outil pour les publications qui disparaissent dans l’année suivant son introduction, car les utilisateurs étaient moins intéressés à partager leurs “pensées passagères” sur Twitter qu’ils ne l’avaient prévu.

nous supprimons les flottes le 3 août, nous travaillons sur de nouvelles choses nous sommes désolés ou vous êtes les bienvenus – Twitter (@Twitter) 14 juillet 2021

“Nous avons créé Fleets comme un moyen de courte durée et à faible pression pour que les gens partagent leurs pensées fugaces”, a déclaré Ilya Brown, vice-président des produits de Twitter, dans un article de blog. “Mais … nous n’avons pas vu d’augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec Fleets comme nous l’avions prévu.”

Les flottes sont des publications qui disparaissent après 24 heures et sont visibles en haut du fil d’actualité ou de la page d’accueil d’un utilisateur, plutôt que sur sa chronologie. Et contrairement aux tweets typiques, les flottes ne reçoivent pas de retweets, de likes ou de réponses publiques ; au lieu de cela, les utilisateurs ne peuvent y réagir qu’avec des messages directs. La société espérait que le produit encouragerait les utilisateurs occasionnels de Twitter à participer plus fréquemment à la plate-forme.

Twitter a commencé à tester les flottes au Brésil en mars 2020 et les a officiellement lancées en novembre.

Alors que les flottes n’ont pas atteint les utilisateurs de Twitter, des produits similaires sont populaires sur d’autres réseaux sociaux. Snapchat a été le pionnier du concept de contenu disparaissant après 24 heures en 2013, et de nombreuses plateformes, dont Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn, ont publié leurs propres versions depuis lors.

Les flottes faisaient partie d’un effort plus large sur Twitter pour devenir plus qu’un simple endroit pour partager des textes courts, et même au fil du temps, ils ont ajouté plus de fonctionnalités audio et vidéo.

Twitter prévoit de mettre à jour le compositeur de tweets pour inclure des fonctionnalités incluses dans Fleets, telles que l’option appareil photo plein écran, certaines options pour formater le texte et les autocollants GIF, ceci après que les utilisateurs aient trouvé utile de pouvoir partager du contenu multimédia à l’aide de Fleets, a ajouté Brown. . Et bien que les flottes n’apparaissent plus en haut du flux utilisateur, cet espace présentera toujours des informations sur ce qui se passe en direct sur la plate-forme, par exemple lorsqu’une personne que vous suivez prend la parole dans une conversation audio.

