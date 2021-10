Fleetwood Mac Legend rejoint Halsey pour une collaboration surprise

L’épisode le plus récent de Saturday Night Live était peut-être largement axé sur les débuts de Kim Kardashian, mais l’invité musical Halsey a également fait tomber la maison. La chanteuse a même obtenu l’aide de la légende de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, qui a joué de la guitare lors de son interprétation de « Darling ». Plus tôt dans l’épisode, Halsey a interprété une autre chanson, « Je ne suis pas une femme, je suis un dieu », de leur dernier album, Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.

Halsey a enfilé des vêtements somptueux pour la performance, car elle portait une robe noire et un haut-de-forme assorti avec un voile. Buckingham a gardé les choses plus simples, portant une chemise bleu marine, une veste en cuir et un jean. La dernière apparition du chanteur « Him & I » sur SNL a marqué sa deuxième fois en tant qu’invité musical de la série de sketchs NBC. Au début de 2019, elle a été à la fois l’hôte et l’invitée musicale, interprétant à la fois « Without Me » et « Eastside ». En avance sur le dernier épisode de l’émission, ils ont plaisanté en disant qu’ils « pourraient sauter » l’émission afin de jouer avec leur fils nouveau-né, Ender, comme PEOPLE l’a noté.

Halsey a accueilli son fils, Ender Ridley Aydin, avec son petit ami, Alev Aydin en juillet de cette année. Le chanteur a annoncé la naissance en publiant des photos du bébé Ender sur Instagram avec une légende qui disait : « Gratitude. Pour la naissance la plus ‘rare’ et euphorique. Propulsée par l’amour. » Depuis l’accouchement, Halsey a été assez ouverte sur la vie d’une nouvelle maman. En septembre, ils se sont entretenus avec Zane Lowe sur New Music Daily sur Apple Music 1 et ont expliqué pourquoi ils pensaient que c’était le bon moment pour accueillir un bébé.

« J’ai 26 ans et j’ai fait de gros efforts pour cette grossesse et c’était comme si je suis financièrement indépendante, je suis assez avancée dans ma carrière, je pense que c’est le bon moment pour le faire », a déclaré Halsey. . Bien que la grossesse ait été planifiée, elle a dit qu’elle avait été interrogée sur le fait d’avoir un bébé au milieu de sa carrière de chanteuse. Ils ont poursuivi: « J’ai souvent été traitée comme une mère adolescente, vous voyez ce que je veux dire? Là où les gens se disaient: » Oh mon Dieu, tu es si jeune et tu as tellement de choses à faire dans ta carrière, et tu n’es pas marié et tu es ça.' » La critique ne va cependant pas la décourager, car elle a ajouté: « Donc, les f- ’em et je me suis juste dit, je vais faire ce que je veux faire. Vous voyez ce que je veux dire? J’étais comme, c’est important pour moi. «