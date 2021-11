Fleetwood Town Sac Simon Grayson

Fleetwood Town s’est séparé de l’entraîneur-chef Simon Grayson après six défaites en huit matchs depuis début octobre.

Le dernier match de Grayson en charge a été une défaite 3-1 à l’extérieur contre Oxford United, laissant le club à la 21e place de la Ligue 1.

L’entraîneur-chef adjoint David Dunn a également quitté Fleetwood.

𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 Fleetwood Town peut confirmer que l’entraîneur-chef Simon Grayson a quitté le club avec effet immédiat. #En avantEnsemble – Fleetwood Town FC (@ftfc) 24 novembre 2021

La déclaration du club disait : « Fleetwood Town peut confirmer que l’entraîneur-chef Simon Grayson a quitté le club avec effet immédiat.

« Après une série de résultats difficiles, l’entraîneur-chef adjoint David Dunn partira également et tout le monde au club aimerait remercier Simon et David pour leur travail acharné et leur professionnalisme pendant son séjour au club. »

Ils ont ajouté: « La recherche de son remplaçant commencera immédiatement et nous publierons une nouvelle mise à jour sur le personnel de la première équipe en temps voulu. »

Simon Grayson a succédé à Joey Barton en janvier plus tôt cette année et les a supervisés en terminant 15e de la ligue – une position de moins qu’il n’avait commencé la saison.

Tout espoir d’une amélioration de la forme pour la nouvelle campagne n’a pas eu lieu alors que Fleetwood a subi trois défaites consécutives en championnat. Par la suite, l’équipe de Grayson a commencé à reprendre forme après deux victoires sur trois et un mois de septembre invaincu.

Cependant, les matchs nuls sont rapidement devenus des pertes. La dernière victoire de Fleetwood en championnat est survenue contre Crewe Alexander en octobre, les obligeant à planer dans la zone de relégation avec seulement trois victoires en championnat en 17 matches.

