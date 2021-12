1998 a été une année record pour le hip-hop, et DMX a été l’un des principaux moteurs de son succès multisegment. Il a non seulement sorti son premier album, Il fait noir et l’enfer est chaud – un succès critique et commercial qui l’a catapulté dans la célébrité – mais, six mois plus tard, le 22 décembre, il a sorti son deuxième album à succès, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood. Ce faisant, DMX est devenu le deuxième artiste hip-hop (après 2Pac, qui a réussi l’exploit en 1996) pour remporter deux albums n ° b89≥1 sur le Billboard 200 en une année civile.

L’un des plus grands accidents du hip-hop

Étonnamment, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood n’a presque jamais eu lieu. Aujourd’hui salué comme un classique, il s’agit en fait de l’un des plus grands accidents de l’histoire du hip-hop. Tentant de capitaliser sur l’élan important que DMX avait pris avec son premier album, le coprésident du groupe Island Def Jam Music, Lyor Cohen, a proposé un défi.

Selon une histoire orale du magazine Fader, Cohen a chargé le rappeur de terminer un nouvel album d’ici la fin de l’année. S’il réussissait, il recevrait une prime d’un million de dollars. Se remémorant le processus, DMX a déclaré: «Je voulais obtenir ce bonus, donc je ne jouais pas avec tout ce studio. Je voulais le sortir. Le premier album avait 19 chansons, donc j’avais déjà l’impression de tricher un peu en leur donnant moins de chansons que sur le premier.

La nouvelle icône du hip-hop

Avant l’ère de albums surprises tombent et la livraison à la minute près de Kanye, DMX a été l’un des premiers artistes hip-hop à livrer un album immédiatement au public en attente, et Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood a consolidé son statut de nouvelle icône du hip-hop . À une époque dominée par la commercialisation, l’excès et l’opulence, DMX représentait le grain brut et sans excuse des rues, son authenticité attirant le public hardcore du hip-hop tout en le lançant comme la prochaine mégastar du genre.

En plus de faire du DMX un nom connu, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood était une soirée de coming out pour le producteur Swizz Beatz. Neveu des fondateurs de Ruff Ryder, Joaquin « Waah » Dean, Darin « Dee » Dean et Chivon Dean, Swizz a développé le succès massif de son travail sur Jay Z‘s quintuple-platine Vol.2… Coup dur pour la vie, produisant neuf titres sur Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood.

La chimie de Swizz et DMX était vraiment organique. La capacité du premier à produire de la musique à un rythme rapide coïncidait avec le besoin du second d’enregistrer un album en moins d’un mois. Ensemble, ils ont créé des morceaux inoubliables tels que « My N__as », « Ain’t No Way » et « No Love For Me ». Sur le dos de Flesh Of My Flesh…, le son Triton de Swizz, basé sur le clavier et influencé par la techno, lui a valu une place parmi les meilleurs beatmakers, faisant de lui l’un des producteurs les plus demandés des 20 dernières années.

Prendre l’industrie d’assaut

En seulement sept mois, le DMX avait pris d’assaut l’industrie, modifiant les normes de consommation du hip-hop. Démantelant les modèles de pensée conventionnelle, son succès prouva non seulement que le hip-hop hardcore était à la fois commercialisable et rentable, mais que le rythme de la consommation de musique était plus rapide que ce que les directeurs de disques avaient pensé. Loin de sursaturer le marché, son deuxième album s’appuie sur son succès, pionnier de l’idée que les rappeurs pourraient livrer plusieurs projets en l’espace d’un an.

En pariant sur lui-même, DMX a décroché le jackpot. Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood a inauguré une ère de domination pour le rappeur, le préparant pour plusieurs autres albums multi-platine et une carrière cinématographique qui a débuté avec Belly en 1998.

Des artistes prolifiques comme Lil Wayne, Gucci Mane et Future, qui peuvent réaliser des projets plus rapidement que les fans ne peuvent les écouter, ont une dette de gratitude envers Dark Man X pour avoir créé le modèle moderne pour les sorties d’albums. Sans les avantages du streaming, DMX a pris d’assaut les charts avec sa personnalité charismatique, son lyrisme brut et son honnêteté sans compromis. Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood s’est vendu à 675 000 exemplaires au cours de sa première semaine et a vendu plus de trois millions de disques au total, ouvrant la voie à l’influence sismique du hip-hop sur l’ensemble de l’industrie musicale.

