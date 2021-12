FLETCHER partage la vidéo de la collaboration de Hayley Kiyoko « Cherry »

FLETCHER a partagé une nouvelle vidéo esthétique rétro pour sa récente collaboration avec Hayley Kiyoko, « Cerise. »

La vidéo a été réalisée par Kristen Wong (Charli XCX, Snoh ​​Aalegra) et rappelle les films lofi des années 80. Alors que la piste frappée commence à jouer par-dessus, FLETCHER et Kiyoko sont assis sur le capot d’une voiture ancienne en train de manger des bonbons en forme de cerise.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, une autre femme est présentée aux scènes, faisant des cupcakes avec FLETCHER et jouant à des jeux de société avec Kiyoko respectivement. Les deux chanteurs pionniers ont cependant une surprise inattendue plus tard, lorsqu’ils se présentent tous les deux chez leur béguin avec des fleurs et des chocolats.

Dans un communiqué de presse lors de la première sortie du morceau en novembre, FLETCHER a expliqué: « Cherry’ est la préquelle de mon plus récent single « filles filles filles. » C’est la curiosité que vous avez pour quelqu’un avant d’être intime avec lui et de vous demander à quoi cela ressemblerait. Quand je l’ai créé, je n’arrivais pas à me sortir l’idée d’avoir Hayley Kiyoko dessus. Nous sommes ensuite allés en studio ensemble et l’avons fait un million de fois mieux. C’est un moment pour les filles, les gays et eux.

Kiyoko, qui a co-écrit le morceau, a ajouté : « Je me suis tellement amusé à travailler sur Cherry avec FLETCHER. Nous essayons de collaborer depuis des années et cette chanson ne pourrait pas être plus parfaite pour nous ! J’espère que les fans l’adoreront et pourront le faire exploser tout en se sentant dragueur, joueur et libre.

Pendant ce temps, la star a récemment été nommée dans le cadre de Les 30 moins de 30 ans influents de Forbes liste aux côtés des goûts de Olivia Rodrigo, Willow Smith, Rémi Loup, et plus.

Il a suivi sa tournée nord-américaine pour 2022 à guichets fermés immédiatement, y compris des spectacles dans des lieux emblématiques tels que le Fonda Theatre de Los Angeles et le Webster Hall de New York. Cette série de dates débutera à Vancouver en février, jusqu’au printemps. En avril, FLETCHER se rendra en Europe pour des spectacles à travers le continent, se terminant au O2 Forum Kentish Town de Londres en mai.

