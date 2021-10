‘Fletcher Patel et sa femme don’: Nawab Malik du NCP tire une autre salve contre NCB, Sameer Wankhede

Malik a également déclaré aux journalistes que la femme vue sur la photo avec Fletcher Patel était Jasmin Wankhede, sœur de l’officier du NCB Sameer Wankhede.

Alors que le Bureau de contrôle des stupéfiants resserre son emprise sur les trafiquants de drogue dans le Maharashtra, le PCN au pouvoir est sorti avec une autre allégation cinglante contre l’agence centrale. Le président du NCP de Mumbai et ministre du Cabinet du Maharashtra, Nawab Malik, a allégué aujourd’hui des irrégularités dans le style de travail du NCB et a également interrogé le directeur de zone du NCB, Sameer Wankhede, pour avoir fait de son ami un panch dans trois Panchnama différents.

« Fletcher Patel est un ami du responsable du NCB, Sameer Wankhede, et de sa famille. J’ai présenté 3 Panchnamas différents où Fletcher Patel est un Panch. Une question se pose : un ami d’un fonctionnaire du BCN peut-il être autorisé à être un panch ? Est-ce légalement autorisé ? questionna Malik.

Fletcher Patel est un ami de Sameer Wankhede, officiel du #NCB, et de sa famille.

J’ai présenté 3 Panchnamas différents où Fletcher Patel est un Panch.

La question se pose,

Un ami d’un officiel du BCN peut-il être autorisé à être Panch ?

Est-ce légalement autorisé ? – Nawab Malik اب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) 16 octobre 2021

Il a également partagé les photos de trois Panchnamas où Fletcher Patel était un Panch.

Voici les premières pages de 3 Panchnamas où Fletcher Patel est un Panch. pic.twitter.com/NOMv5mv1CB – Nawab Malik اب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) 16 octobre 2021

Partageant quelques photos de Patel avec Wankhede ainsi qu’avec une dame, Malik a remis en question l’identité de la femme. « Fletcher Patel vu sur cette photo avec quelqu’un qu’il appelle ‘My Lady Don’. Qui est cette « Dame Don » ? » demanda Malik.

Fletcher Patel vu sur cette photo avec quelqu’un qu’il appelle ‘My Lady Don’.

Qui est cette ‘Lady Don’ ? pic.twitter.com/epTRSopDcH – Nawab Malik اب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) 16 octobre 2021

Malik a également déclaré aux journalistes que la femme vue sur la photo avec Fletcher Patel était Jasmin Wankhede, sœur de l’officier du NCB Sameer Wankhede.

Auparavant, Malik avait publié des vidéos affirmant que le BCN avait arrêté 11 personnes, mais avait déclaré n’avoir arrêté que 8 à 10 personnes. Malik a en outre allégué que le BCN avait libéré trois personnes – Rishabh Sachdeva, Prateek Gaba et Amir Furniturewala après les avoir arrêtées. il a également allégué une collusion entre le BJP et l’agence antidrogue, Sachdeva étant le beau-frère du chef du BJP, Mohit Kamboj.

Le NCB avait arrêté Aryan Khan et sept autres personnes le 2 octobre. Malik avait ensuite écorché le NCB pour l’implication d’un détective privé KP Gosavi dont la photo avec Khan était devenue virale. Malik avait demandé comment la BCN autorisait les étrangers dans ses opérations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.