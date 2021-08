Fleurs dans la mini-série Attic Prequel jette Paul Wesley, Kate Mulgrew et plus encore ! 10z viral

La franchise Flowers in the Attic s’agrandit !

Après le succès extraordinaire de Lifetime’s Flowers in the Attic et des franchises de séries de films VC Andrews qui ont suivi, le réseau a commandé Flowers in the Attic: The Origin, un événement de mini-série préquelle.

Le projet mettra en vedette Jemima Rooper (Gold Digger) et Max Irons (Condor) dans le rôle d’Olivia Winfield et Malcom Foxworth, parents de Corrine Foxworth et grands-parents de Cathy et Chris Dollanganger.

Le casting comprend également Kelsey Grammer (Frasier) dans le rôle de l’illustre père de Malcolm, Garland, Harry Hamlin (Mad Men) dans le rôle du père bien-aimé d’Olivia, Paul Wesley (The Vampire Diaries) dans le rôle de John Amos, le cousin d’Olivia dont les révélations changent sa vie pour toujours, et Kate Mulgrew (Orange est le nouveau noir) dans le rôle de Mme Steiner, la fidèle directrice de la maison de Malcolm et chef du personnel de Foxworth Hall.

L’un des auteurs les plus populaires de tous les temps, VC Andrews a lancé une sensation de culture pop avec le conte gothique Flowers in the Attic.

Fleurs dans le grenier : l’origine ouvre le rideau pour révéler les origines tordues et les sombres secrets de la famille Foxworth.

Les événements cinématographiques Fleurs dans le grenier et Pétales sur le vent étaient les deux meilleurs films du câble en 2014 avec des femmes1, tandis que Fleurs dans le grenier a atteint plus de 30,1 millions de téléspectateurs au total et Pétales sur le vent vus par 23,4 millions de téléspectateurs au total.

Flowers in the Attic: The Origin raconte l’histoire d’Olivia Winfield (Rooper) entêtée et déterminée qui travaille aux côtés de son père bien-aimé (Hamlin) lorsqu’elle se retrouve inopinément courtisée par l’un des célibataires les plus éligibles du pays, Malcom Foxworth (Irons) .

Après une romance éclair, Olivia se retrouve maîtresse de l’imposant Foxworth Hall, où elle découvre bientôt que la vie de conte de fées qu’elle attendait est rapidement devenue un cauchemar.

Sous l’extérieur débonnaire de Malcolm se cache un cœur sombre et un mal tordu se cache à l’intérieur de Foxworth Hall qui menacera le bonheur d’Olivia et celui de ses enfants.

Ses tentatives pour les garder tous en sécurité poussent finalement Olivia à devenir la version la plus terrifiante d’elle-même, ce qui l’a conduit à sa décision inévitable – et notoire – d’enfermer ses petits-enfants dans le grenier…

Parmi les autres talents mis en vedette dans l’événement de la mini-série en quatre parties, citons Luke Fetherston, Buck Braithwaite, Jordan Peters, Evelyn Miller, Rawdat Quadri, Emmanuel Ogunjinmi, David Witts, Carla Woodcock et Peter Bramhill.

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic.