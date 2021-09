Fleurs dans le grenier: l’origine: 6 choses rapides que nous savons sur la mini-série à vie

Fleurs dans le grenier : The Origin a deux réalisateurs

Deborah Chow, Karen Moncrieff, Nancy Savoca et Shawn Ku ont réalisé les quatre films de la série originale Flowers in the Attic Lifetime. Lifetime poursuit le thème des nouveaux réalisateurs pour chaque film, mais cette fois, ils limitent les réalisateurs à deux.

Declan O’Dwyer dirigera les deux premières parties de la mini-série et Robin Sheppard dirigera les trois et quatre. O’Dwyer a réalisé des épisodes de Free Rein, Vera, Crazyhead, Atlantis, Casualty, Merlin et Wolfblood. Sheppard a réalisé des épisodes de Harlots, The Cafe, Kingdom, Perfect Strangers et The Bad Mother’s Handbook.