Flexa Network met SHIB à la disposition de plus de 40 000 commerçants aux États-Unis.

Flexa Network a annoncé qu’il prendrait en charge Shiba Inu (SHIB / USD) comme méthode de paiement. Le réseau de paiement a déclaré que le jeton SHIB sera désormais disponible pour les utilisateurs sur l’application Flexa SPEDN.

Flexa Network s’associe à Gemini en 2019. Gemini est l’une des plus grandes plateformes d’échange aux États-Unis et a le score le plus élevé en matière de conformité.

Le réseau Flexa répertorie SHIB

« Vous pouvez désormais utiliser @Shibtoken pour des paiements rapides et à l’abri de la fraude partout où Flexa est accepté, y compris dans plus de 40 000 magasins aux États-Unis », lit-on en partie dans l’annonce.

Prenons une longueur d’avance sur le week-end… $ SHIB est là ! Vous pouvez désormais utiliser @Shibtoken pour des paiements rapides et à l’abri de la fraude partout où Flexa est accepté, y compris dans plus de 40 000 magasins aux États-Unis. # 25DaysofFlexa🎁 pic.twitter.com/X7L0lc8fa6 – Flexa (@FlexaHQ) 10 décembre 2021

Le jeton SHIB sera désormais disponible pour une utilisation chez un large éventail de marchands en ligne, notamment Lowe’s, GameStop et Petco.

L’ajout de SHIB à Flexa est une énorme victoire pour le jeton meme car il augmentera son utilité et contribuera à sa popularité et à sa valeur.

De plus, l’ajout de SHIB à Flexa a permis au jeton meme de réaliser de légers gains malgré la récession qui sévit sur le marché. Les données de CoinGecko montrent que SHIB a gagné environ 0,7% au cours des dernières 24 heures. Le jeton se négocie à 0,00003458 $ au moment de la rédaction, ce qui est toujours 60% en dessous de son plus haut historique.

Shiba Inu en voie d’adoption

Le jeton Shiba Inu continue de faire l’actualité sur le marché de la cryptographie malgré sa chute par rapport à ses sommets historiques. L’ajout récent de SHIB à Flexa intervient quelques jours après la cotation du jeton sur Kraken, l’une des principales plateformes d’échange. Gemini a également inclus Shiba Inu le mois dernier.

Au cours des dernières semaines, Shiba Inu a reçu l’approbation de diverses organisations qui pensent que le jeton meme devrait être adopté pour les paiements. BitPay, une plate-forme de paiement par crypto-monnaie, a annoncé qu’elle ajouterait SHIB à sa liste de crypto-monnaies prises en charge.

Le jeton meme a également été récemment approuvé par Travala, un site Web itinérant en Australie avec des millions d’utilisateurs. SHIB a été répertorié sur la plate-forme après avoir remporté un sondage publié par la société sur Twitter. Travala prend en charge plus de 40 crypto-monnaies sur la plate-forme, et celles-ci peuvent être utilisées pour payer des hôtels et des billets d’avion dans le monde.

Parmi les autres institutions qui ont soutenu SHIB pour les paiements, citons Newegg, AMC Entertainment et un concessionnaire de voitures de luxe à Las Vegas.

Shiba Inu envisage également de s’aventurer dans le métavers. L’équipe Shiba Inu a annoncé qu’elle serait la première crypto à avoir son propre métaverse baptisé Oshiverse. Pour rendre cela possible, SHIB prévoit de subir une brûlure symbolique.

