Flexi Homes : redéfinir les espaces fonctionnels et de vie à l’époque de Covid

L’évolution des besoins et du comportement des clients a incité les agents immobiliers à créer de nouvelles définitions de la flexibilité pour les maisons.

Platon a cité à juste titre : « La nécessité est la mère de l’invention ! Cela devient vrai pour nous, maintenant plus que jamais. C’est le moment où le monde est témoin d’événements aux proportions épiques, collaborant, soutenant et se réunissant plus que jamais en tant que communauté. La ligne de différence entre aujourd’hui/demain, midi/soir, intérieur/extérieur est quelque part en train de se perdre. L’impact physique de la pandémie est bien moindre que l’impact qu’elle a eu sur notre état mental et notre bien-être. Les gens trouvent de nouvelles façons de lutter contre les défis créés par la pandémie, en particulier dans leurs espaces de vie.

Les maisons flexibles deviennent la nouvelle norme pendant cette période où la pandémie nous a enfermés à l’intérieur de nos maisons. Les solutions Flexi home permettent aux gens de s’adapter à un style de vie plus axé sur le temps. Une étude récente de Xiaomi, qui est un nom renommé dans le domaine des appareils intelligents, indique qu’après l’annonce du verrouillage en mars 2020, environ 70% des personnes ont déclaré avoir réaménagé leur maison et l’environnement dans lequel elles vivent et travaillent.

L’étude a également révélé que 3 des 5 participants ont répondu en disant qu’il est devenu difficile d’équilibrer l’équation travail-vie personnelle alors que les environnements de loisirs et de travail ont fusionné et que «l’espace personnel» a disparu même dans leur propre maison. Bien que la pandémie nous ait tant pris, elle nous a également donné le temps d’être avec nos familles. Ce mode de vie communautaire n’aurait jamais pu être imaginé à l’ère pré-pandémique.

L’ensemble du scénario de la façon dont les gens vivent, travaillent, interagissent et se maintiennent a changé après les blocages et les gens explorent maintenant des moyens de restructurer l’intérieur pour le rendre multifonctionnel. Les maisons multifonctionnelles ou les maisons intelligentes satisferont aux exigences qui se posent maintenant telles que les coins de travail, d’exercice, de détente et de rajeunissement.

Les gens passant plus de temps ensemble à la maison, la demande et le besoin d’adaptation flexible des logements émergent dans la plupart des villes, ce qui leur permet d’utiliser leur logement pour vivre, travailler et gagner de l’argent. La décision d’acheter ou de rénover des propriétés dépend désormais de nombreux facteurs tels que l’espace intérieur, l’amplification de la lumière solaire, la ventilation à l’intérieur de la maison, la qualité de l’air et de l’eau, la proximité des services essentiels, etc. De plus en plus de personnes envisagent également de convertir des sections de leur maison en un espace de travail dédié.

Nos maisons doivent faire plus. Mais les maisons ne peuvent pas changer du jour au lendemain, et c’est pourquoi les concepteurs et les architectes ont innovant de nouveaux produits pouvant être intégrés dans les maisons existantes, notamment l’automatisation, les appareils intelligents, les meubles flexibles et les meubles mobiles. Ces caractéristiques sont maintenant projetées comme USP pour les appartements.

Les espaces disponibles pour une maison dans d’autres pays comme Hong Kong, Singapour, etc. étaient petits et devaient donc avoir des meubles pouvant être multitâches ou être déplacés. Des solutions comme celles-ci étaient destinées à un segment de niche et créées pour les petites poches à travers le monde.

En raison de la pandémie, l’Inde a constaté une tendance à la hausse pour ces fonctionnalités. Les gens ont le même espace qu’avant la pandémie, mais ils doivent faire beaucoup plus – d’où le besoin de flexibilité. Encore une fois, les maisons existantes ne peuvent pas être transformées drastiquement.

Les gens expérimentent les « balcons de cafétéria » – qui donnent des sensations de plein air dans le confort de votre maison ; les « chambres mansardées » qui donnent aux enfants l’impression d’être dans une école/école de jeux ; Les espaces ouverts convertibles dans les maisons et les coins de rajeunissement sont les tendances en demande actuellement. Les tendances comme les dressings de salle de bain, les meubles convertibles, les zones intelligentes pour les activités numériques, etc. ont également connu une augmentation du taux d’adoption.

À l’heure actuelle, même les solutions temporaires des agents immobiliers, des concepteurs et des architectes rendent les maisons plus fonctionnelles conformément aux changements de mode de vie que la pandémie a apportés afin de créer plusieurs utilitaires pour des coins désignés dans les maisons comme la salle à manger, le jardin, la chambre ou le bureau. . Cela permet de rénover les maisons d’une manière qui rationalise les intérieurs et de créer une maison plus facile à répondre à la demande multi-utilitaires. L’industrie évolue également en conséquence – de nombreuses marques commercialisent désormais des murs amovibles – pour transformer leur logement en bureau et leur permettre de redevenir un chez-soi.

Alors que le pays connaît la pire phase de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses familles ont déjà converti leurs maisons en résidences multifonctionnelles flexibles. À l’avenir, il ne s’agira plus de concevoir une maison BHK à un ou deux pour que les gens y vivent ; il s’agira davantage de structurer la maison et les intérieurs de manière à ce que l’endroit où les gens résident soit transformé en un espace multifonctionnel se fondant dans la réalité de l’intérieur étant un espace avec plus que des objectifs singuliers.

L’abordabilité des clients reste largement inchangée. Les salons spacieux sont généralement considérés comme un luxe. Avec des murs flexibles, ce luxe devient une réalité, sans changement dans l’abordabilité. Le mantra « moins c’est plus » est plus approprié pour le scénario d’aujourd’hui.

Cette nouvelle normalité nous appelle incontestablement à repenser et à restructurer la maison dans laquelle nous vivons. La pandémie, associée aux blocages, a créé un impact durable sur nous – notre présent et l’avenir. Cette évolution des besoins et du comportement des clients a incité les agents immobiliers à créer de nouvelles définitions de la flexibilité pour les maisons. L’avenir verra plus d’innovations que jamais et créera plus d’espaces multifonctionnels pour nous tous.

(Par Anilcy Verghese, AVP Ventes et Marketing, Karle Infra Pvt Ltd)

