Flexicap Fund est une proposition intéressante pour les investisseurs à long terme : Rajat Chandak

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, Chandak partage son point de vue sur les marchés boursiers et leur nouveau fonds Flexicap. Extraits :

Les marchés boursiers indiens ont largement résisté jusqu’à présent. Voyez-vous cette tendance se poursuivre ?

Les marchés indiens en ligne avec les marchés mondiaux ont été soutenus par la liquidité libérée par les banques centrales mondiales. Ceci, associé à un coût du capital presque nul dans la plupart des régions du monde, a joué un rôle important pour garantir que les marchés boursiers restent résilients. Du point de vue du cycle économique, les marchés indiens restent attractifs car les entreprises se sont désendettées, le cycle d’investissement n’a pas encore repris et la croissance du crédit et le ratio bénéfices/PIB sont faibles. Ainsi, par rapport au cycle économique mondial, le risque de contraction du cycle économique en Inde est très faible. Cependant, la valorisation des actions n’est plus bon marché comme elle l’était en mars 2020.

ICICI Prudential a lancé le Fonds ICICI Prudential Flexicap. Pourquoi pensez-vous que cette catégorie est pertinente dans l’environnement de marché actuel ?

Parmi les différentes catégories d’OPCVM actions, la flexicap est la plus flexible qui permet de déployer le corpus sur les grandes, moyennes et petites capitalisations en fonction de l’attractivité relative de ces poches individuelles. L’exposition aux grandes capitalisations offre une défense pendant les périodes de turbulence, tandis que les moyennes et petites capitalisations contribuent à générer de meilleurs rendements à long terme. L’équilibre entre le risque et la récompense en fait une avenue d’investissement très raisonnable pour l’investissement en actions. Compte tenu de ce cadre, nous pensons que le flexicap est une proposition intéressante pour un investisseur à long terme.

En quoi IPRU Flexicap est-il différent des autres fonds de cette catégorie ?

Le facteur de différenciation dans le cas du Fonds ICICI Prudential Flexicap est l’approche basée sur un modèle lorsqu’il s’agit de décider de l’allocation aux différentes capitalisations boursières. Le programme s’appuiera sur un modèle de capitalisation boursière interne et d’autres indicateurs économiques. Ce modèle sera également utilisé pour le rééquilibrage du portefeuille.

Ce modèle comprend des paramètres tels que la pondération de la capitalisation boursière en pourcentage de la capitalisation boursière totale, le différentiel de valorisation des moyennes et petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations et l’indice de force relative (RSI). Le RSI évalue si la capitalisation boursière particulière se situe dans une zone de surachat ou de survente. Le gestionnaire de fonds examinerait plus en détail le cycle économique ou les indicateurs macro-économiques pour affiner l’allocation du modèle.

Si le marché reste élevé, à quoi ressemblerait le portefeuille de ce fonds ?

Alors que la valorisation boursière est riche, les perspectives de croissance des bénéfices restent positives. La phase de déploiement sera de nature progressive et, plus important encore, se fera de manière judicieuse en sélectionnant des secteurs et des actions où nous voyons des opportunités de rendement ajusté au risque raisonnable à moyen et long terme.

Quels sont certains des principaux risques qui peuvent faire dérailler le rallye actuel ?

La hausse de l’inflation est l’un des facteurs de risque à prendre en compte. Historiquement, alors que l’inflation gérable a tendance à être positive pour les actions (soutient la croissance nominale du PIB et des bénéfices), elle pourrait également conduire à des taux d’intérêt plus élevés qui pourraient faire dérailler le rythme de la reprise économique. À l’heure actuelle, la plupart des banques centrales mondiales semblent s’adapter à des niveaux d’inflation plus élevés. L’autre risque important est la façon dont la pandémie est susceptible de se dérouler. Étant donné qu’une partie importante de la population est susceptible d’être vaccinée, le potentiel de perturbation semble être atténué.

Sur quels secteurs êtes-vous sur ou sous-pondéré ?

Nous pensons qu’il existe un potentiel dans divers secteurs, sur une base ascendante, pour générer une bonne croissance des bénéfices. Nous voyons des opportunités en particulier dans les grands espaces de banque privée, l’industrie automobile, la vente au détail, la construction et les télécommunications.

Lorsqu’il s’agit de secteurs coûteux, les FMCG (produits de consommation de base) font partie de ces secteurs. La technologie est une autre poche qui a subi une revalorisation au cours des 15 derniers mois.

