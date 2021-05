FlexiLoans s’associe à Vivriti Capital pour octroyer des prêts de Rs 300 crore aux MPME

Lancé en 2016, FlexiLoans a affirmé avoir déboursé plus de Rs 1 000 crores à plus de 30 000 clients.

La start-up Fintech FlexiLoans s’est associée à Vivriti Capital pour octroyer des prêts de fonds de roulement de plus de Rs 300 crores aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Les entreprises pourront demander ces prêts en ligne et recevoir une approbation en principal sous 24 à 48 heures par voie numérique sans aucune intervention manuelle, a déclaré FlexiLoans lundi dans un communiqué. La souscription des demandes de crédit se fera via la plateforme de souscription de crédit de FlexiLoans.com BiFrost qui a intégré la plateforme de co-prêt de Vivriti CredAvenue. FlexiLoans a déclaré que le partenariat visait à atteindre plus de 10 000 MPME au cours des 12 à 18 prochains mois.

«FlexiLoans a fait évoluer sa plate-forme de co-prêt depuis la crise IL&FS il y a quelques années pour desservir le large éventail d’écosystèmes et de partenaires d’approvisionnement numérique et stimuler la croissance de l’AUM. Vivriti est notre partenaire de prêt de longue date et son approche axée sur le numérique, son expertise approfondie en matière de prêt se synchronise parfaitement avec notre idéologie de co-prêt consistant à fournir un financement rapide, sans tracas et adéquat aux petits commerçants méritants à travers l’Inde », a déclaré Deepak Jain , Co-fondateur de FlexiLoans.com dans une déclaration. Les intérêts facturés sur les prêts seront de 15% et plus selon le profil de risque de l’emprunteur.

Lancée en 2016, la startup a affirmé avoir déboursé plus de 1000 crores de roupies à plus de 30000 clients. Il reçoit plus de 100000 demandes par mois en grande partie de villes de niveau II, III et IV en Inde, et d’ici la fin de cette année, il vise à atteindre un taux de décaissement annualisé de plus de Rs 1000 crore, a ajouté la société.

«Avec sa solide franchise de prêts aux entreprises et son millésime d’identification des risques, FlexiLoans.com est un excellent partenariat pour nous pour étendre sa présence de prêt à travers le pays… La plate-forme de co-prêt de CredAvenue a été spécialement conçue pour permettre l’expansion de ces partenariats pour les banques , Les NBFC et les acteurs Fintech vis-à-vis des modules automatisés de découverte, de souscription, d’exploitation et de reporting sur un seul portail », a déclaré Gaurav Kumar, cofondateur de Vivriti Capital et PDG de CredAvenue. Selon la société, il a permis des décaissements de plus de Rs 10,00 crores à plus de 5 lakhs clients PME grâce à plus de 25 partenariats à ce jour.

