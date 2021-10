Flexing Quad force sur la fintech et la cybersécurité

Cette coopération s’appuie sur une cyber collaboration bilatérale déjà solide entre les membres du groupement.

Le sommet Quad récemment conclu à Washington a placé la coopération en matière de cybersécurité au premier plan de l’agenda du groupement. La déclaration post-sommet a noté que le Quad s’efforcera de renforcer la résilience des infrastructures critiques contre les cybermenaces en réunissant l’expertise des quatre pays. Cette coopération en matière de cybersécurité trouve son origine dans le Critical and Emerging Technology Working Group, mis en place après le Quad Summit virtuel en mars 2021.

Cette coopération s’appuie sur une cyber collaboration bilatérale déjà solide entre les membres du groupement. En 2016, l’Inde a signé le premier accord détaillé de coopération avec les États-Unis, le Framework for the US-Inde Cyber ​​Relationship. L’année dernière, l’Inde a signé des accords similaires avec l’Australie et le Japon : l’accord avec l’Australie se concentre sur les technologies critiques cybernétiques, tandis qu’avec le Japon, il porte sur la technologie 5G et les infrastructures critiques. Ainsi, la coopération du Quad sur la cybersécurité et les infrastructures critiques est un corollaire naturel de ces partenariats bilatéraux.

Sur le front de la cybersécurité, les nations Quad ont vu la Chine s’affirmer de plus en plus. Pékin a poursuivi un programme cyber offensif par le biais de mandataires comme les groupes de pirates nationalistes et a engagé des syndicats de cybercriminels. Ils ont principalement ciblé et continuent de cibler des installations pour les infrastructures critiques dans les pays Quad et d’autres démocraties. Ces attaques ont entraîné le vol de secrets commerciaux, de propriété intellectuelle et d’autres informations sensibles, ainsi que l’interruption de services critiques. En juillet, les États-Unis ont accusé le ministère chinois de la Sécurité d’État de cyberattaques contre ses réseaux informatiques et ses infrastructures critiques. Des groupes de hackers liés à la Chine ont également été accusés d’avoir attaqué le secteur de l’électricité et les sociétés pharmaceutiques de l’Inde.

Une dimension connexe est la cybersécurité du secteur financier, qui a fait face à des attaques persistantes de la part de syndicats de cybercriminels comme Lazarus, soutenus par la Corée du Nord. Ce groupe a exécuté plusieurs attaques de logiciels malveillants ciblant des banques et des institutions financières du monde entier. Par exemple, le compte de la Bangladesh Bank à la Federal Reserve Bank en 2016 et de la banque indienne Cosmos en 2018 ont tous deux été piratés par Lazarus. Les deux banques ont subi d’importants dommages financiers dans ces attaques : la Banque du Bangladesh a perdu 63 millions de dollars tandis que la Banque Cosmos a perdu 94 crore.

Ces développements fournissent une justification solide pour que Quad coopère sur la cybersécurité entre eux et dans l’Indo-Pacifique. En tant que cyberpuissances de premier plan dotées d’économies numériques fortes, les pays Quad peuvent contribuer à la vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert et empêcher la Chine de dominer la région numériquement. De plus, le groupement dispose d’un poids financier, de talents et de marchés pour créer un écosystème de confiance et cyber-sécurisé.

La dernière déclaration conjointe des dirigeants de Quad a proposé le lancement d’un Senior Cyber ​​Group, qui travaillera à l’adoption et à la mise en œuvre des cyber-normes, au développement de logiciels sécurisés et à la formation de la main-d’œuvre et des talents. Il doit également ajouter deux domaines d’action connexes : la promotion du matériel non chinois et le renforcement de la cyber-résilience.

Un élément central de la cybersécurité est une infrastructure numérique sécurisée basée sur un matériel fiable. Le Quad et d’autres pays partageant les mêmes idées ont des problèmes de sécurité nationale et d’espionnage concernant le matériel chinois, qui domine le marché mondial.

La première action pour s’éloigner de la Chine est d’encourager l’utilisation de matériel non chinois. Les considérations de coût sont importantes, mais les problèmes de sécurité finiront par prévaloir dans l’utilisation du matériel et des systèmes chinois. Pour s’assurer que les pays font le bon choix, le Quad peut envisager d’utiliser sa puissance financière et commerciale pour promouvoir le meilleur matériel non chinois disponible.

Le groupement doit également renforcer la cyber-résilience dans le secteur financier. Pour cela, il peut entreprendre des exercices conjoints (sur le modèle de l’exercice naval Malabar) pour simuler un ciblage soutenu du secteur financier. Cela aidera à développer une réponse aux cyber-opérations persistantes et offensives et aux violations de données et à identifier les domaines qui nécessitent un renforcement des capacités.

Une autre façon de renforcer la résilience consiste à utiliser des normes communes de protection des données. Actuellement, les réglementations en matière de protection des données et les normes techniques sont fragmentées d’un pays à l’autre. Cela donne à Quad l’occasion de conceptualiser et de promouvoir des normes communes de protection des données ancrées dans les principes de transparence, de sécurité, de responsabilité, de contrôle individuel et de droits.

Une dimension critique de cette collaboration potentielle sera l’engagement avec les entreprises et le secteur privé. Ils doivent être encouragés par leurs gouvernements respectifs à jouer un rôle important dans les interactions Quad. L’espoir est que le Quad Senior Cyber ​​Group engagera des experts de l’industrie.

Les collaborations de cette nature s’accompagnent de divers défis. Bien que les pays Quad aient partagé leurs perceptions des cybermenaces, des différences importantes subsistent. Par exemple, la préférence de l’Inde pour la localisation des données va à l’encontre de la préférence d’autres pays Quad, comme l’a exprimé leur soutien à la piste d’Osaka pour la gouvernance mondiale des données lors du sommet du G20 en 2019. Ces différences sont mineures par rapport à l’affirmation de soi de la Chine, menaçante. Pays Quad et la région Indo-Pacifique. Le contrer nécessite une réponse stratégique à long terme basée sur les valeurs démocratiques partagées par Quad. La collaboration sur la cybersécurité exploitant les compétences économiques et technologiques des pays Quad offre l’un de ces modèles de coopération.

L’auteur est membre, International Security Studies Programme, Gateway House: Indian Council on Global Relations

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.