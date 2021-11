Flick entre également dans l’histoire avec la sélection

11/12/2021 à 10h55 CET

Hansi Flick est déjà entré dans l’histoire de l’équipe nationale allemande. Seuls six matchs ont suffi à l’ancien manager du Bayern pour battre le premier record. Et c’est que jamais auparavant aucun entraîneur n’avait réussi à régler ses six premiers matchs avec la victoire à la tête de la « Mannschaft ».

Avec sa victoire 9-0 sur le Liechtenstein, l’équipe allemande compte tous ses matches depuis le Championnat d’Europe par victoire. Avec Flick sur le banc, ils n’ont encaissé qu’un seul but et marqué 27 buts. La Macédoine, l’Arménie, l’Islande, la Roumanie et le Liechtenstein ont été deux fois victimes de l’arrivée de Flick en équipe nationale.

L’Allemagne clôturera sa phase de qualification pour Qatar 2022 ce dimanche, et malgré le fait qu’elle soit déjà classée mathématiquement depuis la dernière pause de l’équipe nationale en octobre, cherchera la victoire pour fermer le groupe avec une seule défaite et aucun match nul concédé.

A la recherche d’un nouvel âge d’or avec la ‘Mannschaft’

Flick est venu en équipe nationale après son passage au Bayern Munich, avec lequel en deux saisons il a remporté tous les titres possibles; une Ligue des champions, deux Bundesliga, une Supercoupe d’Europe, une Supercoupe d’Allemagne, une Coupe du monde des clubs et une Coupe d’Allemagne.

Désormais, l’entraîneur allemand cherchera à régner en Europe et dans le monde, comme il l’a fait en 2014, lorsqu’il était l’assistant de Joackim Löw lors de la Coupe du monde qui s’est jouée au Brésil et qu’ils ont remportée en finale contre Leo Messi Argentine, avec le but mémorable de Mario Götze en prolongation.