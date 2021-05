Flick prend en charge les contacts avec la Fédération allemande

21/05/2021 à 17:09 CEST

.

L’entraîneur toujours du Bayern Munich, Hansi Flick, a reconnu ce vendredi s’être entretenu avec la Fédération allemande de football (DFB) pour réussir Joachim Löw en tant qu’entraîneur bien qu’il ait souligné que certains détails doivent encore être clarifiés.

“J’ai parlé avec la DFB, je peux le dire clairement. Certains détails doivent encore être clarifiés. Quand tout sera résolu, les choses pourront être annoncées rapidement”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le duel de demain contre Augsbourg. Feuilleter Il a dit que, pour l’instant, après la fin de la saison, il se consacrera au repos avec sa famille.

Après deux saisons à la tête du Bayern, au cours desquelles il a remporté sept titres, dont la Ligue des champions, Feuilleter fait un bilan positif.

“J’ai apprécié le voyage que j’ai fait. Nous avons eu un voyage court et intense avec une équipe formidable. C’est quelque chose de spécial. Mais je suis aussi heureux que le chapitre se termine. La route continue”, a-t-il déclaré. Feuilleter.

Afin de Feuilleter, les moments les plus excitants de son passage au club bavarois ont été lors de la phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne la saison dernière. L’entraîneur reconnaît également que les plus difficiles ont été les défaites cette saison contre le PSG en Ligue des champions et contre le Holstein Kiel en Coupe d’Allemagne.

L’entraîneur allemand est devenu l’un des plus convoités depuis l’annonce de son départ du Bayern et de nombreux clubs se sont intéressés à lui. Le dernier d’entre eux, le Barça, après le départ plus que probable de Ronaldo Koeman à la fin d’une saison qui se termine ce week-end.