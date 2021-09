Flick veut s’assurer la tête en Islande

07/09/2021 à 20h45 CEST

SF

La nouvelle Allemagne de film hansi est examiné ce soir en Islande, devant l’équipe nordiste toujours combative. Les ‘mannschaft’, désormais leaders du groupe J, veulent s’imposer pour s’éloigner de l’Arménie, leur principal poursuivant, à deux points du classement.

Avec un plan et un schéma un peu inédits, les Allemands, emmenés par l’ancien entraîneur du Bayern, veulent sortir des doutes des derniers championnats et assurer leur place au Qatar, et la première chose est de gagner à Reykjavik pour marquer la distance avec les Arméniens. et la Roumanie. Avec un Gnabry en plein essor, soutenu par le retour de Reus Au milieu de terrain et avec la colonne vertébrale du Bayern Munich, les Allemands se confient à la résurrection du champion du monde 2014.

L’Angleterre et sa fin

De leur côté, les finalistes du dernier Championnat d’Europe, se retrouvent avec le plus haut sommet dans cette phase qualificative. La visite en Pologne de Lewandowski, à cinq points du classement du Groupe I, est la pierre de touche du plus haut niveau de cette qualification, pour l’instant impeccable pour l’équipe anglaise.

Avec deux victoires dans cette fenêtre, après avoir manqué de gagner en Europe à Wembley, le de Gareth porte sud, sont encore sous la loupe et veulent chasser les fantômes qui remettent en cause le modèle de l’équipe britannique, où le talent est remis en cause.