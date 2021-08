FlickType abandonne l’application Apple Watch Keyboard en raison des obstacles de l’App Store

FlickType a annoncé aujourd’hui l’arrêt de son application de clavier Apple Watch pour les utilisateurs aveugles après qu’Apple n’ait pas approuvé sa dernière mise à jour et n’ait pas répondu au développeur.

Même sans nouvelles fonctionnalités ou modifications de la page App Store, Apple a rejeté l’application. Selon le développeur, Apple a fait valoir que le clavier FlickType Watch “ne fonctionne pas sans un accès complet”, ce qu’il affirme qu’Apple avait déjà rejeté l’application il y a trois ans.

À ce moment-là, Kosta a pu faire appel et a annulé la décision, mais maintenant, il dit que cela n’a pas fonctionné.

“Nous avons essayé de contacter Apple 9 fois au total la semaine dernière, sans succès”, écrit-il dans le fil. « À ce stade, ils semblent ignorer nos tentatives pour les contacter directement, bien qu’ils nous aient explicitement dit auparavant de « n’hésitez pas » à les contacter si nous avons besoin de« plus d’éclaircissements ».

Notre historique de rejets s’étend déjà sur plus de QUATRE pages remplies de rejets répétés, injustifiés et déraisonnables qui servent à frustrer et à retarder plutôt qu’à avantager les utilisateurs finaux. Et traiter avec App Review n’est pas seulement chronophage. C’est aussi très épuisant sur le plan émotionnel.