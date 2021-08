FlickType tirant l’application de clavier iPhone après des problèmes de rejet continus

Le fondateur de FlickType, Kosta Eleftheriou, qui a parlé à plusieurs reprises des applications frauduleuses, a annoncé aujourd’hui que la partie iPhone de son application FlickType Watch Keyboard sera interrompue en raison de problèmes persistants avec l’équipe de révision de l’App Store d’Apple.



Eleftheriou dit que l’équipe FlickType n’est plus en mesure de supporter les abus d’Apple après avoir traité “obstacle sur obstacle” au fil des ans, aboutissant à un récent rejet la semaine dernière.

C’est le cœur lourd aujourd’hui que nous annonçons l’arrêt de notre clavier iPhone primé pour les utilisateurs aveugles. Apple nous a jeté obstacle après obstacle pendant des années alors que nous essayons de fournir une application pour améliorer la vie des gens, et nous ne pouvons plus supporter leurs abus. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1 – Clavier de montre FlickType (@FlickType) 16 août 2021

Le clavier FlickType est un clavier Apple Watch qui peut être utilisé comme alternative à la fonction Scribble intégrée d’Apple. Il permet une frappe par pression ou une frappe par balayage, et la description de l’application indique qu’elle est jusqu’à trois fois plus rapide que le clavier standard. Il existe également un composant de clavier ‌iPhone‌ conçu spécifiquement pour les utilisateurs aveugles et malvoyants de VoiceOver qui comprend de grandes touches, des couleurs à contraste élevé et un retour VoiceOver. Il s’agit de la partie de l’application qui est supprimée.

Une mise à jour de FlickType avec des corrections de bugs et des améliorations VoiceOver a été soumise la semaine dernière. Bien qu’elle n’ait ajouté aucune nouvelle fonctionnalité, Apple a rejeté l’application et a déclaré qu’elle ne fonctionnerait pas sans un accès complet, un problème qui, selon Eleftheriou, a été résolu il y a trois ans.

Nous avons essayé de contacter Apple 9 fois au total la semaine dernière, sans succès. À ce stade, ils semblent ignorer nos tentatives de les contacter directement, bien que nous ayons précédemment explicitement dit de « n’hésitez pas » à les contacter si nous avons besoin de « plus d’éclaircissements ». – Clavier de montre FlickType (@FlickType) 16 août 2021

Après n’avoir pas pu entrer en contact avec l’équipe de révision de l’App Store d’Apple pour résoudre le problème, l’application FlickType est arrêtée. Les développeurs de FlickType voulaient garder l’extension de clavier disponible en tant que version bêta de TestFlight, mais Apple a rejeté cette idée. L’option à long terme consiste à fournir à l’application de saisie de conteneur un bouton de partage pour exporter du texte, sans possibilité de conserver le clavier fonctionnel ‌iPhone‌ dans sa forme actuelle.

Eleftheriou avait précédemment intenté une action en justice contre Apple en mars pour l’échec d’Apple à se débarrasser des applications de copie, et il a souligné aujourd’hui les API de clavier tierces “terribles” d’Apple comme une autre raison de l’arrêt de l’application. Les API de clavier d’Apple auraient été “boguées, incohérentes, en constante évolution et cassées” depuis 2014.

Eleftheriou dit qu’il espère un jour rendre l’application en tant que “vraie” application de clavier sur l’iPhone‌ et l’Apple Watch, “espérons-le en dehors de l’‌App Store‌” en référence à la législation américaine actuelle qui obligerait Apple à autoriser un tiers alternatif. magasins d’applications de fête et chargement latéral.