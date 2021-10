Flics ivres, pas de caméras de vidéosurveillance : un officier du Pendjab signale des failles de sécurité lors du mariage du fils de CM

Le fils de Channi, Navjit Singh, a été célébré dimanche à Sacha Dhan Sahib gurdwara. Navjit a épousé Simrandheer Kaur, diplômé en ingénierie, qui prépare un MBA. (Express Photo)

Un haut responsable de la police du Pendjab, dans une lettre au DGP de l’État, a allégué que plusieurs policiers en uniforme étaient ivres lors du mariage du fils du ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi. Il a également souligné plusieurs failles de sécurité lors de la réception, à la suite desquelles un policier a été suspendu, a rapporté NDTV.

Le fils de Channi, Navjit Singh, a été célébré dimanche à Sacha Dhan Sahib gurdwara. Navjit a épousé un diplômé en ingénierie Simrandheer Kaur, un habitant du village d’Amlala près de Derabassi, qui prépare un MBA.

La lettre à la DGP indique que des failles de sécurité ont été découvertes lors de la « réception des dames sangeet » organisée à la station balnéaire d’Arista à Mohali le 8 octobre, selon le rapport. Il a révélé que plusieurs responsables armés sont entrés dans le lieu sans contrôle en raison de

« faible vérification » à la porte principale.

Il a également allégué que des femmes policières déployées en civil ont été vues en train de profiter des festivités et de consommer de la nourriture et des boissons. De plus, aucune caméra de vidéosurveillance n’a été installée pour surveiller les VIP lorsqu’ils sortaient de leurs véhicules, indiquait la lettre, faisant craindre que quiconque n’ait pu entrer dans le lieu sous l’apparence d’un VIP.

De plus, il a révélé que les commandos responsables de la sécurité de Channi étaient « principalement occupés à regarder des vidéos sur leurs téléphones », et certains membres du personnel de sécurité chargés de sa sécurité ont été trouvés en train de consommer de l’alcool.

Alors que de nombreux dirigeants politiques étaient présents, le chef du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh (PPCC) Navjot Sidhu, l’ancien CM Capt Amrinder Singh et l’ancien chef du PPCC Sunil Jakhar l’ont manqué.

Le ‘Anand Karaj’ (cérémonie religieuse) a eu lieu au gurdwara dans l’après-midi. Akal Takht, le comédien Jathedar Harpreet Singh, a également assisté au mariage et a joué des ardas pour le couple. Il a ensuite partagé le langar avec le couple.

Parmi les participants figuraient Harish Rawat, responsable des affaires du Pendjab, les ministres en chef adjoints Sukhjinder Singh Randhawa et OP Soni, les ministres du Cabinet Manpreet Singh Badal, Raj Kumar Verka, Amrinder Singh Raja Warring, Randeep Singh Nabha.

Un certain nombre de stars de l’industrie cinématographique et musicale du Pendjab ont également assisté au mariage, notamment Gurpreet Singh Ghuggi, qui avait combattu les élections législatives de 2017 sur un ticket AAP, et le chanteur populaire Sidhu Moosewala.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.