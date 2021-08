Flight Simulator frappe différemment avec les contrôleurs spécialisés – voici donc les meilleurs

Simulateur de vol Microsoft est magique, quelle que soit la façon dont vous jouez, mais il gagne certainement un petit quelque chose de spécial si vous utilisez le bon matériel de simulation.

Si vous m’aviez demandé à qui étaient destinés tous ces périphériques de simulateur de vol spécialisés avant le lancement de la nouvelle version de Microsoft Flight Simulator, j’aurais simplement dit, vous savez, de vrais pilotes ou des pilotes en formation. Les passionnés de simulation de vol. Les intellectuels. Cette description n’est probablement pas inexacte. Mais méfiez-vous à quel point la dernière sortie de Microsoft Flight Simulator est merveilleusement brillante : elle vous transformera également en l’un d’entre eux.

J’avais l’habitude de regarder tout ce matériel spécialisé avec une curieuse perplexité. Je visitais la salle de réunion Mad Catz chaque E3 pour entendre les dernières mises à jour dans le monde des sticks d’arcade, mais je passais toujours devant l’énorme machine de démonstration du cockpit complet de Saitek. C’était toujours suffisant pour me faire m’arrêter et dire “c’est cool”, mais jamais assez pour que je m’attache pour un vol d’essai.

Ce dont j’avais besoin, je suppose, c’était d’un jeu accessible et impressionnant. Le genre de chose qui peut transformer une simulation de vol en un pilote potentiel, même le plus ignorant. Le nouveau jeu de Xbox et Asobo Studio est exactement cela, mais c’est aussi une expérience largement améliorée par les périphériques proposés. Alors maintenant, je suis là, avec mon bureau encombré de périphériques de simulation de vol et une liste de souhaits Amazon en plein essor d’autres modules complémentaires que j’aime.

Ne vous méprenez pas – c’est une entreprise coûteuse. Pour les ajouts les plus importants qui amélioreront votre expérience de simulation de vol, vous envisagez au moins 100 $ l’article – et si vous voulez vous lancer dans des choses plus premium et donc plus satisfaisantes, ce nombre peut doubler ou même tripler. Pour les pédales, l’article qui a le plus besoin d’une qualité de construction plus robuste, vous pouvez vous étirer jusqu’à plus de 500 $. Ce truc est une grosse affaire.

Cela explique les rapports du lancement de Flight Sim suggérant que le jeu continuerait à générer 2,6 milliards de dollars de ventes de nouveau matériel. Avant de jouer à Microsoft Flight Simulator, j’aurais été choqué par cela, mais maintenant je ne le suis plus du tout. Étant donné qu’une grande partie de cette technologie vient au coup par coup, cela peut être une pente glissante de dépenser quatre chiffres – mais cela signifie également que vous pouvez simplement acheter les éléments qui vous intéressent, ou simplement acheter un kit tout-en-un de base.

La meilleure solution de simulation de vol tout-en-un à petit budget

Les accessoires Flight Sim peuvent être divisés en quelques catégories clés. Il y a des jougs et des joysticks, des pédales et des panneaux modulaires. Cependant, certaines options sur le marché fonctionnent pour vous offrir une solution tout-en-un à moindre coût.

L’un de nos choix préférés dans cette catégorie, et disponible à la fois pour PC et Xbox, est le Kit complet Thrustmaster T.Flight. Cela comprend tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de vol complète. La partie la plus importante du kit est un joystick HOTAS complet de haute précision – HOTAS signifie Hands on Throttle and Stick. Cela signifie qu’il s’agit d’une configuration à deux mains où une main est utilisée pour le joystick et l’autre pour la manette des gaz. Les deux ont une variété de boutons pour basculer d’autres paramètres. Sont également inclus les palonniers, qui sont essentiels pour un contrôle réaliste de nombreux types d’avions trouvés dans Flight Simulator.

La version Xbox de ce stick s’appelle le T. Flight Kit complet X, et il est fonctionnellement identique – mais bien sûr, il est compatible avec la Xbox plug-and-play et présente les différentes iconographies des boutons Xbox pour un prix légèrement plus élevé d’environ 150 £ – bien que les scalpers augmentent actuellement cela alors qu’une ruée vers le matériel Flight Sim continue de se produire.

Si vous ne vous souciez pas des pédales, le Thrustmaster T.Flight HOTAS peut également être acheté séparément – pour un coût beaucoup moins cher, pour environ 60 à 75 £, selon votre choix de plate-forme. C’est en fait le meilleur package si vous êtes plus intéressé par des jeux un peu plus simples, comme Star Wars Squadrons. Pour Flight Sim, nous recommandons cependant les pédales – elles ajoutent vraiment quelque chose à l’expérience.

Si vous voulez absolument avoir des pédales, le pack T.Flight Full Kit est de loin le moyen le moins cher d’obtenir tout ce dont vous avez besoin. Le seul inconvénient est qu’il s’agit bien sûr d’un manche de vol – pas d’un joug. Si vous préférez un joug, il faudra vous préparer à dépenser un peu plus…

Yokes et joysticks autonomes

Le premier accessoire clé avec lequel vous voudrez commencer est un périphérique d’entrée plus naturel pour les commandes de base de votre avion. J’en ai essayé trois : le Commandes de vol aéronautiques en nid d’abeille Alpha, les Système Logitech Pro Flight Yoke et le Thrustmaster TCA Sidestick Édition Airbus. Tous les trois sont excellents – et comme indiqué, ces trois vont du plus cher et luxueux au plus simple, bon marché et gai.

Le joug Honeycomb Aeronautical est une chose de beauté. Il est solide comme un roc, magnifiquement conçu et est tout simplement agréable à tenir et à utiliser. Vous pouvez l’associer à un clavier et profiter de la simulation de vol assez librement – la partie clavier n’est pas réaliste, mais l’élément le plus difficile du vol – garder un avion à niveau et stable – devient tellement plus facile avec un joug que ce n’est pas drôle. C’est le plus cher des trois, cependant, et il ne vient pas non plus avec une section d’accélérateur, laissant cela au clavier.

Honeycomb a également un accélérateur tout aussi somptueux qui est un plaisir à utiliser, tandis que les périphériques compatibles Xbox sont également entrants plus tard cette année. L’équipement Honeycomb est de loin le meilleur et mon préféré des trucs que j’ai testés, et je suis impatient de voir comment leurs options Xbox se déroulent.

Le Logitech Pro Flight Yoke System est en fait techniquement un produit Saitek ; lorsque Mad Catz s’autodétruisait, la marque Saitek mentionnée précédemment leur a été arrachée par les experts en accessoires PC de Logitech. C’est plus fragile que l’appareil Honeycomb mais toujours assez impressionnant, une grande chose qui dominera votre bureau tout en donnant un réel coup de pouce au réalisme de la simulation.

Il est également livré avec un accélérateur, ce qui en fait un ensemble tout-en-un particulièrement convivial et attrayant pour les bases. Pour les avions multimoteurs, vous pouvez également prendre une deuxième manette des gaz à un prix relativement bas – tout se connecte ensuite pour vous offrir une configuration de contrôle de base extrêmement complète. C’est également l’une des rares parties de la gamme de périphériques Logitech flgiht sim qui est actuellement reconnue instantanément dans Flight Simulator pour une utilisation facile, cependant – nous y reviendrons plus tard.

Enfin, il y a l’option la plus traditionnelle et potentiellement la plus largement utile : un joystick, souvent appelé à juste titre dans l’aviation un sidestick. Cela donne encore plus de précision sur la sensation et les spécificités du vol, mais il convient de garder à l’esprit que la plupart des avions présentés dans la simulation de vol utilisent un joug, de sorte qu’il ne sera généralement pas précis dans le cockpit. Cela dit, les joysticks sont beaucoup moins complexes que les jougs, ce qui les rend moins chers, ainsi que plus petits et plus faciles à ranger. Si vous ne construisez pas de cockpit et que vous jouez simplement à la simulation de vol sur votre bureau PC avec moins d’espace, c’est la solution idéale.

Lors des tests, j’ai essayé le Thrustmaster TCA Sidestick, une nouvelle version couverte par la marque officielle d’Airbus. C’est une belle pièce de kit – robuste, avec une fonction de gouvernail de direction verrouillable. C’est plus basique mais aussi complètement utilisable, et de par sa nature même en tant que joystick, il est plus facilement portable vers d’autres jeux. Vous pouvez configurer cela dans Elite: Dangerous, par exemple, alors qu’un Yoke se sentira moins à l’aise là-bas – et cette polyvalence est pratique et constitue un compromis équitable pour la précision de la simulation de vol dans les avions contrôlés par le joug. Thrustmaster a également un Throttle correspondant en route, qui sortira dans environ un mois.

Pédales – la mise à niveau la plus sérieuse de Flight Simulator

La prochaine étape à partir d’un joug ou d’un manche est de ramasser des pédales. Les pédales contrôlent le gouvernail de l’avion et, dans certains cas, d’autres fonctions, principalement pour l’assistance à la direction. D’ailleurs, vous ressentirez le plus vivement l’ajout de pédales avant de décoller – elles sont très utiles lorsque vous vous dirigez vers la piste que vous avez désignée. Même dans les airs, cependant, ils ont un grand impact.

Les pédales sont souvent l’accessoire de simulateur de vol le plus négligé, et non sans raison : elles commencent à plus de 100 $ au minimum, et elles sont relativement ennuyeuses lorsqu’elles sont décrites ; vous les appuyez avec vos pieds et ils aident à diriger l’avion ; grand hop.

Mais sérieusement : les pédales sont majeures. Ils sont tout aussi transformateurs de l’expérience de simulation de vol que d’avoir un joug ou un manche latéral, car cela rend l’un des aspects les plus difficiles du vol – la manœuvre de l’avion en douceur – beaucoup plus facile.

Comme je l’ai dit, les pédales sont très variées et la plupart des fabricants proposent des options basiques et robustes. Les plus basiques sont principalement en plastique, ce qui signifie que si vous êtes trop zélé, vous pourriez les casser. Les pédales robustes peuvent subir de sérieuses punitions – mais elles ont un prix punitif.

Par exemple, Thrustmaster propose les pédales de gouvernail T. Flight à un prix raisonnable – mais si vous êtes prêt à payer le quadruple du prix, vous obtenez le gouvernail pendulaire Thrustmaster TPR lourd, robuste et sublime – qui est incroyablement fluide à utiliser.

Panneaux modulaires pour simulateur de vol

Les panneaux modulaires qui peuvent être utilisés pour étendre votre expérience de simulation en intégrant des éléments du cockpit du jeu dans votre configuration réelle sont probablement les plus attrayants de tous les accessoires de simulateur de vol. Le roi de ces produits, un standard de l’industrie, est le panneau d’instruments de vol Logitech G Saitek Pro, un incontournable des fans de simulation depuis de nombreuses années.

Ceux-ci n’ont en fait pas fonctionné dans la version de lancement de Microsoft Flight Simulator sur PC sans grandes modifications – mais dans les mois qui ont suivi, le jeu a été patché pour accepter et fonctionner nativement avec ces divers instruments, qui peuvent être utilement empilés et vissés ensemble pour produire un panel de lectures en temps réel que vous pouvez utiliser en plein vol.

Il y a un certain nombre de ces panneaux, y compris le tableau de bord (dont vous pouvez avoir plusieurs pour amener les instruments de vol dans le monde réel), le Multi Panel (pour contrôler le pilote automatique, les volets et plus), le Switch Panel (avec l’allumage du moteur, train d’atterrissage et de nombreuses autres commandes du cockpit) et le panneau radio (pour discuter plus naturellement avec l’ATC) – et tous sont désormais compatibles avec la version PC de Flight Sim.

C’est un moyen rapide de dépenser beaucoup d’argent, car il est facile de trouver une utilisation non seulement pour un de chaque panneau, mais également pour plusieurs d’entre eux, en particulier les tableaux de bord. Ils sont attrayants, fonctionnels et juste… cool, mais ils sont certainement un accessoire plus destiné aux mijotés sérieux et hardcore. Cela dit, même si vous êtes parfaitement heureux de voler avec une manette Xbox – une façon tout à fait valable de jouer – vous pouvez vous réjouir d’avoir votre altitude ou d’autres instruments affichés devant vous, mais hors écran, ce qui est ce que ces accessoires permettent.