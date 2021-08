Flight Simulator Mod ajoute des pistes flottantes surréalistes de Mario Kart

Plus près, nous arrivons à un nouveau Pilotwings. Gif : Microsoft / Nintendo / Illogicoma

Nous avons vu à quel point le Flight Simulator de Microsoft gère l’interprétation des objets et des points de repère du monde réel, mais qu’en est-il de quelque chose d’un peu plus… racé ? Modder Illogicoma a pensé qu’il serait intéressant d’essayer d’importer des pistes de Mario Kart dans la simulation, et ils ont raison. C’est très soigné.

Avec la dernière version de Flight Simulator, Microsoft a donné aux joueurs un fac-similé raisonnable de la planète Terre, et j’ai l’impression qu’il est de notre devoir souverain de viser cette planète autant que possible. Pas dans le sens du réchauffement climatique – nous avons déjà couvert cela, semble-t-il – mais en le transformant en terrain de jeu fantaisiste, cela pourrait l’être si nous pouvions seulement surmonter l’idée de physique et de conception cohérente. En bref, nous avons besoin de plus de personnes comme Illogicoma pour avoir des pensées comme celles-ci :

Donc, de toute façon, je pensais que les pistes de Mario Kart 8 seraient également amusantes lorsque vous les jouerez dans Flight Simulator, alors j’ai mis les pistes de Mario Kart 8 dans Flight Simulator et les ai jouées et c’était vrai.

Je volerais plus souvent si le ciel ressemblait à ça. Capture d’écran : Microsoft / Nintendo / Illogicoma

Pas seulement pour avoir les pensées, mais aussi pour donner suite. Comme Illogicoma l’explique dans un autre tweet, ils ont obtenu les modèles de pistes Mario Kart 8 de The Models Resource et ont créé un mod personnalisé à l’aide d’un addon Blender2MSFS. Fondamentalement, ils entrent les modèles dans la suite de création 3D de Blender et produisent des courses de vol magiques pour le plaisir de tous. Soyez témoin de la gloire vous-même dans la vidéo ci-dessous, en file d’attente jusqu’à 3:26.

Aussi glorieux que cela puisse paraître, c’est un mod assez rudimentaire. Les objets de Mario Kart 8 flottent dans les airs, s’occupant de leurs propres affaires. Ils n’ont pas de collision, vous pouvez donc les traverser si vous le souhaitez. Voler à travers les anneaux n’active pas les points de contrôle. Il n’y a pas de pièces à collecter. C’est juste un chaos pur et coloré qui envahit un monde construit à partir de Google Maps et de données satellites.

C’est le contrôle aérien, on est complètement foutus. Capture d’écran : Microsoft / Nintendo / Illogicoma

J’aimerais imaginer qu’il existe un endroit dans le monde, haut dans le ciel, où de tels mondes de rêve existent, mais j’accepterai que des moddeurs comme Illogicoma nous lancent des versions virtuelles à la rigueur. Beau travail.