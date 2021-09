Flighty 2.0 est là avec un suivi en direct, des améliorations radar, une vue du globe et des notifications sensibles au temps

Le créateur de Weather Line, Ryan Jones, et son équipe ont publié une énorme mise à jour de leur application de suivi de vol populaire, Flighty. L’application vient d’être mise à jour vers la version 2.0, et elle inclut une tonne d’améliorations de la qualité de vie pour rendre les voyages plus amusants et moins stressants. La mise à jour comprend plusieurs nouvelles améliorations visuelles comme une vue du globe en 3D et une utilisation plus facile à une main. Il existe également de toutes nouvelles fonctionnalités telles que le radar de proximité, le radar au sol et la diffusion en direct.

Améliorations des radars

La nouvelle fonction “Ground Radar” vous permet de voir l’emplacement en direct de l’avion même lorsqu’il est encore au sol. Vous pouvez voir la position de l’avion au sol, sa ligne de décollage et regarder les avions décoller en temps réel. Le radar de proximité vous permet de voir tous les avions qui volent à proximité lorsque vous êtes dans les airs. Vous pouvez voir des avions voler le long de votre même itinéraire, ou tout avion qui se trouve à moins de 100 km lorsque vous vous rendez à votre destination.

Diffusion en direct

Avec Flighty 2.0, chaque avion visible sur la carte est en direct. Peu importe où se trouve votre avion dans le monde, vous verrez d’autres avions à proximité, au sol et dans les airs. Cependant, ils se concentrent sur le suivi des avions à proximité de votre avion, et non à proximité de votre position GPS. Cela rend le suivi de votre avion entrant pendant que vous attendez un vol beaucoup plus facile que jamais. Si votre avion est bloqué au-dessus de l’aéroport, vous pourrez le voir dans l’application.

Améliorations d’iOS 15

Si vous utilisez iOS 15, vous pourrez utiliser une nouvelle fonctionnalité de notifications urgentes qui vous avertira des annulations de vols, des retards et des vols entrants en retard.

Les utilisateurs de Smart Stack adoreront la possibilité d’obtenir des informations de vol plus proactives sur leurs écrans d’accueil. Flighty peut désormais afficher ses widgets lorsque votre iPhone détecte que vous volez activement dans un avion.

Vous pouvez également désormais gérer votre abonnement Flighty dans l’application elle-même, plutôt que d’avoir à visiter l’App Store pour annuler ou mettre à jour votre abonnement.

Disponible dès maintenant

Flighty 2.0 est disponible en téléchargement dès maintenant pour iPhone, iPad et Mac M1. L’application propose une offre gratuite généreuse sans limite de vol, sans publicité et sans limite de temps. Le niveau pro a deux options en fonction de la fréquence à laquelle vous voyagez.

Le forfait mensuel pro est de 5,99 $/mois et permet des fonctionnalités telles que les notifications push, les prévisions de retard, les assistants, l’intégration avec TripIt et d’autres services, et des données de vol plus détaillées.

Si vous savez que vous allez voler fréquemment, vous pouvez vous abonner au forfait annuel pro à 49,99 $/an et déverrouiller toutes les mêmes fonctionnalités pro incluses dans le forfait mensuel.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :