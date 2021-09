Flipboard permet désormais aux utilisateurs de choisir les sujets affichés dans le fil d’actualité

in

Le populaire agrégateur d’actualités Flipboard déploie actuellement des changements dans son fil d’actualités. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs pourront personnaliser et choisir les sujets affichés dans la section « Pour vous » de l’application, ce qui leur permettra de voir davantage de contenu qu’ils souhaitent.

Selon Flipboard, l’idée est d’éviter aux utilisateurs d’avoir à faire face à ce que l’entreprise appelle le “doomscrolling”, qui est un terme utilisé pour décrire des situations dans lesquelles les gens se retrouvent à faire défiler continuellement de mauvaises nouvelles. La société reconnaît que si certains utilisateurs aiment utiliser Flipboard pour lire des actualités politiques, d’autres utilisateurs souhaitent simplement suivre des sujets moins intenses.

Alors que des millions de personnes viennent sur Flipboard pour se tenir au courant des dernières nouvelles et de la politique, une majorité d’utilisateurs passent leur temps sur la plate-forme à s’intéresser à des milliers d’autres sujets, notamment la nourriture, les voyages, la photographie, le fitness et la parentalité. Les nouvelles capacités de personnalisation permettent aux utilisateurs d’être plus intentionnels dans leur consommation de médias, ce que les experts en santé mentale recommandent comme antidote au doomscrolling.

La société affirme que la nouvelle section For You avec le fil d’actualité personnalisé intervient après que des études ont montré que certaines personnes développaient des symptômes d’anxiété et de dépression en lisant de mauvaises nouvelles sur COVID-19. Si c’est le cas pour vous, vous pourrez désormais choisir ce qu’il faut voir sur votre Flipboard.

Les utilisateurs recevront des suggestions de sujets en fonction des tendances, mais ils peuvent également rechercher des sujets plus spécifiques. Il existe des options telles que la science, le sport, la technologie, les voyages et même une section dédiée aux actualités Apple. Après avoir enregistré les sujets choisis, votre fil d’actualité sera immédiatement mis à jour avec les nouvelles connexes.

Ces changements sont déployés pour les utilisateurs exécutant la dernière version de l’application Flipboard, qui est disponible gratuitement sur l’App Store.

