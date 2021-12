Flipkart : 1 lakh de vendeurs de kirana effectuent 30 % des livraisons mensuelles de 6 cr.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : les entreprises de commerce électronique cherchent de plus en plus à attirer la vaste base indienne de petites entreprises et de kiranas sur leurs plateformes pour propulser leur croissance future, en particulier dans le segment de l’épicerie.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Flipkart, propriété de Walmart, a déclaré jeudi que plus d’un lakh de kiranas vendus sur son marché représentaient 30% des plus de 6 crores de livraisons mensuelles de commerce électronique à travers l’Inde. « Ces partenaires kirana ont également connu une augmentation de plus de 30% de leurs revenus de livraison moyens par rapport à l’année dernière, ce qui a contribué à favoriser l’adoption du commerce électronique dans les petites villes », a déclaré Flipkart dans un communiqué citant une étude récente qu’il a menée. La déclaration de Flipkart est intervenue un jour après que son rival Amazon a annoncé avoir franchi le cap des 10 lakhs de vendeurs, dont plus de 90 % sont des petites et moyennes entreprises. La société avait annoncé plus de 4,5 lakh de nouveaux vendeurs à bord d’Amazon India depuis janvier 2020, y compris plus de 1 lakh de magasins de quartier hors ligne locaux.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons responsabilisé nos partenaires, développé de nouvelles capacités dans l’épicerie et la chaîne d’approvisionnement et introduit de nouvelles fonctionnalités sur notre plate-forme qui visent à profiter à toutes les parties prenantes de l’écosystème. Nous continuerons à introduire des innovations qui répondent aux attentes croissantes des consommateurs tout en permettant aux vendeurs, commerçants et MPME d’accéder au marché indien de manière plus efficace et efficiente », a déclaré Rajneesh Kumar, directeur des affaires corporatives du groupe Flipkart dans un communiqué. En septembre de cette année, Flipkart avait déclaré qu’il était sur la bonne voie pour ajouter 1,2 lakh de nouveaux vendeurs à son marché d’ici décembre de cette année pour porter son nombre de vendeurs à 4,2 lakh contre 3 lakh plus tôt.

La société a également annoncé jeudi que la verticale de la mode pour sa place de marché interentreprises (B2B) Flipkart Wholesale, qui s’adresse aux MPME et aux petites entreprises, a connu une croissance de 9,4 fois en 2020 ainsi qu’une croissance de 3,5 fois de la base de clients. En termes d’adoption du commerce électronique, le marché a été multiplié par 2 tandis que sa portée est passée de 8 villes à 1 715 villes. « Quatre mois après son lancement sur la plateforme Flipkart Wholesale, la catégorie merchandising généraliste a connu une croissance globale de 1,12X et sa base de clients a augmenté de 1,2X. Le merchandising général a également enregistré une croissance de 4X dans son adoption du commerce électronique et une croissance de 9X dans la sélection tout en élargissant sa présence de 29 villes à 351. »

Il est important de noter que les entreprises de commerce électronique cherchent de plus en plus à attirer la vaste base indienne de petites entreprises et de kiranas sur leurs plateformes pour propulser leur croissance future, en particulier dans le segment de l’épicerie. Alors que l’adoption du commerce électronique par les consommateurs a augmenté, l’offre doit être renforcée par le réseau de vente au détail. Mercredi, Isha Ambani et Anant Ambani lors de l’événement Meta’s Fuel for India ont déclaré que JioMart lancerait l’installation de commerce électronique sur WhatsApp l’année prochaine pour que les clients puissent acheter des produits d’épicerie à la demande ou via des abonnements. La réalisation proviendrait probablement du vaste réseau de magasins de détail de Reliance dans le pays.

