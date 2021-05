Flipkart a embauché 23000 nouveaux employés en mars-mai

Flipkart a intensifié son infrastructure de chaîne d’approvisionnement pour répondre à plus de consommateurs.

Flipkart a annoncé mardi avoir embauché environ 23000 personnes à travers l’Inde au cours de la période de mars à mai pour renforcer les capacités de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. La plupart des nouvelles recrues ont été principalement placées dans les succursales d’entreposage et de livraison.

L’ajout d’emplois survient à un moment où les consommateurs de tout le pays misent sur les plateformes de commerce électronique pour acheter des produits dans tous les segments, y compris les produits essentiels et les achats quotidiens. La plupart des États indiens ont imposé des verrouillages et d’autres restrictions connexes pour enrayer la propagation rapide du virus ayant un impact sur les déplacements réguliers des personnes.

«La demande croissante de services de commerce électronique à travers le pays, alors que les gens continuent de rester à l’intérieur pour lutter contre le virus, a nécessité une montée en puissance de notre chaîne d’approvisionnement, créant des milliers d’emplois. Toutes les nouvelles recrues seront couvertes par nos initiatives de santé et de bien-être pour assurer leur sécurité pendant ces périodes de test », a déclaré Hemant Badri, vice-président principal de la chaîne d’approvisionnement chez Flipkart dans un communiqué.

Flipkart a intensifié son infrastructure de chaîne d’approvisionnement pour répondre à plus de consommateurs. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé son intention de renforcer l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement pour son activité d’épicerie et d’ajouter plus de huit lakh pieds carrés d’espace par le biais de cinq nouveaux centres de distribution au cours des trois prochains mois.

L’année dernière, les sociétés de commerce électronique Flipkart et Amazon avaient créé une série de possibilités d’emploi direct et saisonnier pour répondre à un énorme volume de commandes. Dans la perspective de la vente Big Billion Days de Flipkart l’année précédente, l’entreprise avait contribué à créer de la place pour plus de 70 000 emplois directs en plus des milliers d’ouvertures saisonnières indirectes.

Ajoy Thomas, chef d’entreprise chez TeamLease Services, avait récemment déclaré à FE que l’embauche de livreurs, de cueilleurs, d’emballeurs et de chargeurs dans l’espace du commerce électronique avait bondi de 40% depuis la pandémie, proportionnellement à la demande accrue de technologie alimentaire et d’épicerie électronique. .

Flipkart a déclaré qu’il entreprenait également des programmes de formation pour ses embauches directes dans divers aspects de la chaîne d’approvisionnement. Les sessions de formation couvrent le service client, la livraison, l’installation et les mesures de sécurité et d’hygiène ainsi que la manipulation d’appareils portables, de machines PoS, de scanners, de diverses applications mobiles et d’ERP.

