Flipkart accapare près de la moitié du marché des smartphones en ligne en 2020; les expéditions en ligne atteignent la part la plus élevée jamais enregistrée

Les chaînes hors ligne devraient faire un retour en 2021.

Flipkart, propriété de Walmart, a dominé le marché indien des smartphones en ligne en 2020. La société a réussi à conquérir un marché de 48% des expéditions de smartphones en ligne au cours de l’année pandémique, tandis que Realme et Poco étaient les principales marques de smartphones sur Flipkart, avec plus de 50% des expéditions sur le marché, selon un rapport Counterpoint. D’autre part, Amazon était la plate-forme en ligne à la croissance la plus rapide avec une croissance de 34% d’une année sur l’autre (YoY) grâce aux expéditions élevées de marques telles que Xiaomi, Samsung et OnePlus. «Covid a aidé ici d’une certaine manière alors que ces canaux en ligne ont pivoté pour intensifier leurs campagnes pendant la pandémie, ce qui les a aidés», a déclaré Tarun Pathak, directeur associé de Counterpoint Research à Financial Express Online.

Avec une croissance de 7% en glissement annuel, le marché des smartphones en ligne a atteint sa part la plus élevée jamais enregistrée de 45% au cours de l’année Covid, qui a connu une baisse des expéditions globales du marché. Le changement de comportement des consommateurs induit par Covid pour faire des achats en ligne a aidé les canaux en ligne à augmenter leurs expéditions. De plus, selon le rapport, les remises et promotions pendant les soldes et la saison des fêtes, axées sur l’accessibilité financière, ont alimenté la demande des consommateurs. L’industrie a connu une demande refoulée au troisième trimestre 2020 en raison du blocage de près de six semaines au deuxième trimestre. Par conséquent, plusieurs marques avaient aligné leur stratégie de canal sur la nouvelle norme. Selon Counterpoint, Samsung a augmenté sa part dans les canaux en ligne pour s’emparer de la deuxième place grâce aux fortes livraisons de la série Galaxy M sur Amazon. Au cours du quatrième trimestre 2020, Samsung avait lancé le Galaxy F41 sur Flipkart pour étendre encore sa part en ligne.

Lisez aussi: WhatsApp Pay: Pourquoi le service de messagerie appartenant à Facebook n’a pas encore explosé sur son plus grand marché en Inde

Cependant, Xiaomi est devenue la première marque de smartphones en ligne grâce à de fortes expéditions de la série Redmi Note 8 et de la série Redmi 8 sur les téléphones Amazon et Poco sur Flipkart. Le Xiaomi Redmi 8A Dual était le meilleur modèle de smartphone en ligne en 2020. Realme avait également augmenté sa part de marché à 19% tandis que Vivo occupait la quatrième position et OnePlus atteignait la cinquième place sur le marché global des smartphones en ligne.

Néanmoins, les chaînes hors ligne devraient faire un retour en 2021, alors que les consommateurs se remettront de la peur de Covid-19 dans les mois à venir. «De plus, plusieurs marques se concentrent sur l’élargissement de leur portée sur le marché hors ligne. Les grandes marques en ligne adoptent une stratégie de canaux hybrides et développent leurs magasins hors ligne. De plus, à mesure que les marques de smartphones passeront à une stratégie plus écosystémique et à plusieurs appareils, l’accent sera mis sur l’expérience du consommateur, ce qui augmentera encore le segment hors ligne », selon le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.