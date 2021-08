Flipkart continue de connaître une forte croissance des ventes : Walmart

in

“Flipkart continue de générer une forte croissance de la GMV (valeur brute des marchandises) conformément à nos attentes élevées”, a déclaré le président et chef de la direction de Walmart, Doug McMillon, lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Flipkart continue d’enregistrer une forte croissance des ventes et une tendance à l’amélioration du nombre d’utilisateurs et de clients actifs mensuels, a déclaré mardi Brett Biggs, directeur financier et vice-président exécutif de Walmart.

Le détaillant basé aux États-Unis, qui a publié ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 22 au cours de la journée, a indiqué que les segments de l’épicerie et de la mode seraient les principaux domaines de croissance pour Flipkart. La société de commerce électronique continuera également à développer ses capacités de chaîne d’approvisionnement.

Les ventes nettes internationales de Walmart ont diminué à 23 milliards de dollars au cours du trimestre de mai à juillet, contre 27,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 21, enregistrant une baisse de 15,2 % en glissement annuel. La société a déclaré que les ventes du segment avaient été “affectées négativement par 8,9 milliards de dollars liés aux cessions”.

Le mois dernier, Flipkart a levé un énorme montant de 3,6 milliards de dollars lors d’un nouveau cycle de financement auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par GIC, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, SoftBank Vision Fund 2 et Walmart à une valorisation post-argent de 37,6 milliards de dollars. Le nouveau capital sera utilisé pour financer la croissance de nouvelles catégories de produits, renforcer l’infrastructure et la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, en plus de s’appuyer sur ses capacités technologiques, a déclaré Flipkart.

Un récent rapport de Bain & Company a déclaré que le marché indien de la vente au détail en ligne devrait croître de 25 à 30 % par an au cours des cinq prochaines années pour atteindre 120 à 140 milliards de dollars d’ici l’exercice 26, dépassant le commerce moderne. Flipkart et Amazon détiennent une part importante du marché local du commerce électronique, qui subit une forte concurrence de la part de nouveaux entrants comme Reliance et le groupe Tata.

Alors que le commerce en ligne étend sa part de marché, les autorités locales travaillent sur un ensemble de règles sectorielles pour garantir des conditions de concurrence équitables entre la vente au détail en ligne et hors ligne. Flipkart et Amazon ont également été soumis au scanner de la CCI (Competition Commission of India) pour ses prétendues pratiques commerciales anticoncurrentielles.

McMillion a déclaré que les ventes mondiales de commerce électronique de Walmart étaient en passe d’atteindre 75 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, “renforçant davantage” sa position de “leader de l’omnicanal”.

