Flipkart de Walmart dit que la sonde indienne ne devrait pas la traiter de la même manière qu’Amazon

Flipkart de Walmart (WMT.N) ne devrait pas être traité de la même manière que son rival Amazon (AMZN.O) dans une enquête antitrust indienne, car les preuves contre les deux sociétés étaient « qualitativement différentes », a fait valoir Flipkart dans un dossier judiciaire vu par ..

Amazon et Flipkart ont tous deux contesté devant les tribunaux la Commission indienne de la concurrence (CCI) alors qu’ils demandent la révocation de la décision d’un tribunal indien de juin d’autoriser la poursuite d’une enquête antitrust à leur encontre. Les entreprises nient tout acte répréhensible.

Le gouvernement indien a qualifié les entreprises américaines d’arrogantes et les a accusées d’avoir utilisé des voies légales pour bloquer l’enquête.

Dans les observations finales présentées à un tribunal de l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde, l’unité Walmart a fait valoir que CCI et le tribunal « confondaient les faits » entre les cas d’Amazon et de Flipkart, et avaient ignoré qu’ils étaient des « concurrents féroces ».

Pour étayer ses arguments, elle a déclaré qu’un accord commercial examiné par la CCI avant de commander son enquête était uniquement entre Amazon et ses vendeurs, et qu’il n’y avait aucune preuve de ce type contre l’unité Walmart.

“Les allégations et les preuves soumises à la CCI contre l’appelant étaient qualitativement différentes de celles relatives à Amazon … La CCI aurait dû examiner indépendamment l’affaire contre chacune des deux plateformes”, a déclaré Flipkart dans son mémoire de 46 pages, qui n’était pas public. .

Le tribunal indien devrait rendre une ordonnance écrite sur les appels dans les prochains jours.

Flipkart et Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La CCI n’a pas répondu en dehors des heures normales d’ouverture dimanche.

Pendant des années, Amazon et Flipkart ont nié les allégations de détaillants traditionnels selon lesquelles ils auraient contourné la loi indienne en créant des structures commerciales complexes.

Le mois dernier, le ministre du Commerce Piyush Goyal s’en est pris aux géants américains du commerce électronique pour avoir déposé des recours judiciaires et ne pas s’être conformés à l’enquête de la CCI, déclarant « s’ils n’ont rien à cacher… pourquoi ne répondent-ils pas à la CCI ? »

En février, une enquête de . basée sur des documents internes d’Amazon a montré que la société américaine avait aidé pendant des années un petit nombre de vendeurs à prospérer sur sa plate-forme en Inde, les utilisant pour contourner les lois sur les investissements étrangers. Amazon détient également des participations indirectes dans deux de ses grands vendeurs en ligne, Cloudtail et Appario, qui reçoivent des “frais subventionnés”, a rapporté ..

L’unité Walmart a fait valoir dans sa communication que “contrairement au cas d’Amazon”, il n’y avait aucun lien structurel d’aucune sorte entre Flipkart et ses vendeurs.

Flipkart “aurait dû être traité différemment d’Amazon”, a-t-il déclaré.

Amazon et Flipkart sont des acteurs de premier plan sur le marché de la vente au détail en ligne. Les prévisions indiennes atteindront 200 milliards de dollars d’ici 2026.