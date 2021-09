Flipkart envisage une base de vendeurs de 4,2 lakh d’ici décembre avec 1,2 lakh de nouveaux vendeurs MPME avant la saison des fêtes

Flipkart a ajouté 66 nouveaux centres de distribution et de tri à grande échelle à travers l’Inde à l’approche de la saison des fêtes pour renforcer et étendre sa chaîne d’approvisionnement.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Flipkart, propriété de Walmart, a déclaré jeudi qu’il était sur la bonne voie pour ajouter 1,2 lakh de nouveaux vendeurs à son marché d’ici décembre de cette année pour porter son nombre de vendeurs à 4,2 lakh contre 3 lakh plus tôt. Le grand rival d’Amazon a déclaré qu’il avait déjà intégré environ 75 000 vendeurs, sur son objectif de 1,2 lakh, au cours des derniers mois, alors que les MPME et les petites entreprises “continuent d’être enthousiasmés par le potentiel du commerce électronique avant les fêtes de fin d’année”. Après la pandémie, alors que l’adoption du commerce électronique par les consommateurs augmentait, les marchés ont ajouté de plus en plus de vendeurs pour répondre à la base de consommateurs croissante. Pour Flipkart, ses nouveaux vendeurs et sa base de MPME appartiennent principalement à des villes de niveau II et III telles qu’Agra, Indore, Jaipur, Panipat, Rajkot, Surat, etc.

Flipkart a déclaré que la hausse concerne également des catégories telles que les marchandises générales, la maison et la cuisine et les soins personnels. « En cette période des fêtes, les MPME et les écosystèmes de vendeurs à travers le pays sont devenus encore plus résilients et rajeunis et nous sommes ravis de répondre à leurs besoins d’apprentissage, financiers, opérationnels et commerciaux car ils proposent une large sélection de produits sur notre plateforme. Notre effort continu est de veiller à ce que chaque petite entreprise, MPME, femme entrepreneur, artisan, tisserand ou marqueur d’artisanat participe activement à la prochaine saison des fêtes », a déclaré Rajneesh Kumar, directeur des affaires corporatives du groupe Flipkart dans un communiqué.

La société a déclaré que les nouveaux vendeurs de 1,2 lakh ont le potentiel de créer 4 emplois directs et indirects supplémentaires dans l’écosystème. Parmi les initiatives de soutien aux vendeurs au cours de la prochaine saison des fêtes, Flipkart avait activé un programme de paiement le jour suivant pour que les vendeurs reçoivent leurs paiements de commande dans la journée. Bien qu’il existe un essai gratuit de 30 jours pour ce programme, les vendeurs se verraient facturer des « frais de transaction nominaux » pour la période prolongée s’ils choisissent de poursuivre le programme. “Cette construction permet un flux continu de fonds de roulement pour les vendeurs, dont beaucoup sont confrontés à des défis financiers qui entravent la croissance de leur entreprise.” Flipkart a déclaré qu’il proposait également des offres de financement personnalisées aux vendeurs de ses prêteurs sur la base d’une “croissance projetée”.

Flipkart a ajouté 66 nouveaux centres de distribution et de tri à grande échelle à travers l’Inde à l’approche de la saison des fêtes pour renforcer et étendre sa chaîne d’approvisionnement. La société avait également organisé un événement d’apprentissage et de développement de 45 jours pour la base des vendeurs en ce qui concerne les meilleures pratiques et les idées pour stimuler leur entreprise au cours de la prochaine saison des fêtes.

Amazon, qui compte plus de 8,5 lakh de vendeurs en Inde, avait également lancé une nouvelle version de son programme Delivery Service Partner (DSP) en Inde qui permet aux aspirants entrepreneurs de créer et de lancer leur propre entreprise de livraison de colis pour renforcer les livraisons pendant la saison des fêtes. Il avait également annoncé récemment un protocole d’accord avec le département des industries et des mines du gouvernement du Gujarat pour stimuler les exportations de commerce électronique de l’État.

