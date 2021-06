Flipkart et Ace Turtle lancent Toys“R”Us, Babies“R”Us en Inde

Kalyan Krishnamurthy, PDG du groupe Flipkart, a déclaré : « Nous nous efforçons de garantir que nos utilisateurs à travers l’Inde aient accès à une large gamme de produits de qualité mis à disposition par les marques et les vendeurs sur notre plateforme.

L’entité de vente en gros du groupe Flipkart en Inde et la plate-forme d’activation omnicanal Ace Turtle ont annoncé mardi qu’une coentreprise créée par eux avait obtenu les droits de licence pour Toys”R”Us et Babies”R”Us en Inde grâce à un accord stratégique avec WHP Global, l’actionnaire majoritaire de Toys“R”Us.

L’arrangement mettra les produits de la marque à la disposition des consommateurs en ligne par l’intermédiaire de vendeurs en Inde.

La portée et l’expertise de Flipkart en matière de technologie et d’expérience client, associées à la technologie omnicanal d’Ace Turtle permettant l’achat en ligne et l’expédition en magasin/retrait en magasin, les allées sans fin et d’autres innovations technologiques, assureront la distribution efficace des marques. “Ce lancement renforcera la présence et l’activité de la marque Toys”R”Us, et contribuera davantage à la croissance du secteur du jouet en Inde”, ont déclaré Flipkart et Ace Turtle dans un communiqué conjoint.

Au cours des dernières années, la sélection de produits dans la catégorie jouets et jeux sur Flipkart a énormément augmenté, a déclaré la société. En 2020, la major du e-commerce aurait enregistré une croissance de près de 100 %, les consommateurs confinés à domicile ayant opté pour les achats en ligne.

Kalyan Krishnamurthy, PDG du groupe Flipkart, a déclaré : « Nous nous efforçons de garantir que nos utilisateurs à travers l’Inde aient accès à une large gamme de produits de qualité mis à disposition par les marques et les vendeurs sur notre plateforme. Avec la norme mondiale de qualité Toys“R”Us, les consommateurs indiens auront désormais accès à de nombreux jouets et produits de puériculture. De plus, nous pensons que ce partenariat encouragera les efforts visant à développer l’industrie de la fabrication de jouets en Inde. »

