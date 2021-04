Flipkart étend le service hyperlocal “ rapide ” à six villes supplémentaires

Les capacités hyperlocales sont inestimables pour améliorer l’expérience d’achat en ligne pour les consommateurs et stimuler les opérations de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises de commerce électronique.

Flipkart, propriété de Walmart, a annoncé mardi avoir étendu son service hyperlocal “ Flipkart Quick ” à six nouvelles villes afin de fournir aux consommateurs un accès sûr et transparent aux essentiels quotidiens. Ces villes supplémentaires comprennent Delhi, Gurugram, Ghaziabad, Noida, Hyderabad et Pune. Le développement revêt une importance alors que divers gouvernements d’État, dont Delhi et Maharashtra, ont annoncé des couvre-feux et des verrouillages le week-end pour freiner la deuxième vague de la pandémie, qui voit un nombre record de cas signalés quotidiennement. La plupart des États ont autorisé la livraison des produits essentiels via le commerce électronique.

Dans un communiqué, Flipkart a déclaré qu’il prévoyait d’introduire ce service hyperlocal dans d’autres métros et villes de manière progressive cette année. La major du commerce électronique avait lancé Flipkart Quick à Bengaluru l’année dernière pour élargir l’accessibilité des produits et permettre une livraison rapide pour les consommateurs qui commandent des produits auprès des hubs Flipkart de leur emplacement. Le service de livraison hyperlocal propose un assortiment de plus de 3000 produits dans des catégories telles que les fruits et légumes frais, les produits laitiers, la viande, l’épicerie, les mobiles, l’électronique et les soins pour bébés. Il permet aux consommateurs de commander en ligne et de se faire livrer dans les 90 prochaines minutes, ainsi que de réserver un créneau de deux heures, selon leur convenance.

Flipkart Quick tire parti de l’investissement de l’entreprise dans Ninjacart et de partenariats stratégiques avec d’autres fournisseurs locaux pour créer un écosystème de bout en bout. Shadowfax, le partenaire logistique stratégique de Flipkart, jouera un rôle important en permettant les livraisons du dernier kilomètre pour Flipkart Quick, indique le communiqué.

Les capacités hyperlocales sont inestimables pour améliorer l’expérience d’achat en ligne pour les consommateurs et stimuler les opérations de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises de commerce électronique. Il est important d’explorer des partenariats écosystémiques pour renforcer ces capacités et accélérer les livraisons fiables et plus rapides aux clients », a déclaré Sandeep Karwa, vice-président de Flipkart.

Il a ajouté que Flipkart reste déterminé à créer des solutions qui non seulement offriront une plus grande valeur aux clients, mais également stimuleront les agriculteurs et les fournisseurs locaux en plus de fournir un coup de fouet à l’entrepreneuriat. Avec le nombre croissant de cas ces derniers temps, Flipkart continue de suivre les normes de sécurité les plus élevées et les SOP (procédure standard d’exploitation) développées et institutionnalisées au cours des derniers mois, a déclaré la société.

