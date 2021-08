Flipkart étend sa portée pour que davantage de petites entreprises vendent en ligne ; partenaires avec IIM Sambalpur

Les dirigeants de Flipkart partageront leur savoir-faire opérationnel, leurs connaissances du marché et des consommateurs avec les entreprises.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Flipkart, propriété de Walmart, continue d’étendre ses initiatives de sensibilisation pour amener les petites entreprises dans le giron du commerce électronique. La société de commerce électronique liée à l’introduction en bourse a annoncé un partenariat avec IIM Sambalpur à Odisha pour aider les petites entreprises, les artisans et les tisserands à vendre sur le marché de Flipkart. Flipkart a déclaré dans un communiqué qu’un “cadre opérationnel pour soutenir les communautés mal desservies” sera créé grâce à ce partenariat pour améliorer leur portée sur le marché. Selon le programme, les dirigeants de Flipkart partageront leur savoir-faire opérationnel, leurs connaissances du marché et des consommateurs avec les entreprises.

« En combinant l’apprentissage institutionnel et l’expérience pratique de l’industrie, nous visons à fournir aux entrepreneurs les meilleures pratiques et des informations plus approfondies sur la façon de tirer parti du commerce électronique pour leur croissance. Nous espérons que les tisserands, artisans et agriculteurs profiteront de cette opportunité pour présenter leurs compétences et leurs produits du patrimoine traditionnel de haute qualité à une base de consommateurs nationaux et atteindre de nouveaux sommets et une nouvelle reconnaissance », a déclaré le professeur Mahadeo Prasad Jaiswal, directeur de l’IIM Sambalpur. La collaboration étend les partenariats de Flipkart avec des institutions académiques.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

L’année dernière, la société s’était associée à IIT Patna pour aider à créer une recherche appliquée axée sur l’industrie dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), du traitement du langage naturel (NLP) et de l’apprentissage automatique (ML) pour que les étudiants et les professeurs travaillent en étroite collaboration. avec Flipkart sur des projets de recherche. La société travaille également en étroite collaboration avec l’Institut indien des sciences (IISC), l’IIT (Kharagpur, Bombay et Kanpur), l’IIM (Ahmedabad et Kolkata) et quelques universités étrangères comme l’Université Carnegie Mellon et l’Université de Californie à San Diego pour développer des technologies telles que la recommandation de mode, la compréhension des requêtes, l’extraction d’attributs, la planification de la demande, la catégorisation des produits, l’utilité des avis, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la détection des fraudes et la prédiction du prochain panier.

« L’expertise, la technologie, les connaissances et les connaissances de notre équipe au service d’un marché panindien seront très utiles pour les MPME, les artisans et l’industrie indienne de l’artisanat grâce à ce partenariat avec IIM Sambalpur », a déclaré Rajneesh Kumar, directeur des affaires d’entreprise, Flipkart Group. Dans le cadre de l’initiative Flipkart Samarth, la société s’était associée à plusieurs États, dont Odisha, pour aider à intégrer des marques Odia telles que Boyanika, Utkalika et Sambalpuri Bastralaya, entre autres, sur son marché de commerce électronique.

Pendant ce temps, Flipkart et ses fondateurs Sachin Bansal et Binny Bansal ont reçu début juillet un « avis de justification » par la Direction de l’application (ED) leur demandant pourquoi ils ne devraient pas être condamnés à une amende de 1,35 milliard de dollars pour avoir prétendument enfreint les lois sur les investissements étrangers, . avait rapporté jeudi. Selon le rapport citant un responsable de l’ED, l’affaire était liée à une enquête concernant des allégations selon lesquelles Flipkart avait attiré des investissements étrangers et une partie liée, WS Retail, puis vendu des marchandises aux consommateurs sur son site Web d’achat, ce qui était interdit en vertu des lois indiennes. lois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.