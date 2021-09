Flipkart lance Flipkart Boost – On vous explique ce que c’est

in

Dans le but d’offrir plus d’opportunités de croissance aux entreprises D2C (Direct-To-Consumers), Flipkart, propriété de Walmart, a annoncé le lancement de « Flipkart Boost » qui offrira aux marques émergentes fabriquées en Inde un support de bout en bout couvrant planification, publicité, catalogage, logistique, contrôle de la qualité et mentorat.

Grâce à un modèle de frais de service, Flipkart Boost présélectionnera les marques en fonction de critères clairs et les nourrira de manière holistique.

Comment Flipkart Boost fonctionnera

L’ensemble du concept consiste à prêter main-forte à des marques entreprenantes qui auraient besoin d’être guidées par des experts. Fondamentalement, les marques sélectionnées pourront tirer parti de l’expertise de Flipkart dans tous les domaines.

Les marques peuvent postuler directement sur la plateforme de vente Flipkart, dont 100 marques seront choisies pour le programme cette année.

Flipkart sélectionnera les marques lors d’un « jour de présentation », et les personnes choisies auront également la possibilité d’obtenir un financement potentiel auprès d’un réseau de fonds de capital-risque de premier plan et d’investisseurs actifs dans l’espace D2C.

Parmi les partenaires d’investissement participants figurent A91 Partners, DSG Consumer Partners, Fireside Ventures, Matrix Partners India, Sequoia Capital India et Stellaris Venture Partners.

Les marques choisies couvrent un large éventail de segments, notamment la restauration, les soins pour bébé, le style de vie, la beauté et la rénovation de l’habitat. Le programme Flipkart Boost offrira des opportunités de croissance aux marques grâce à des informations sur leurs performances et la traction de leurs clients.

Le programme aurait été testé avec succès avec plusieurs marques plus tôt cette année.

À propos du lancement, Ravi Iyer, vice-président principal et responsable du développement de l’entreprise chez Flipkart, a déclaré : « Avec le programme Flipkart Boost, nous visons à développer et à entretenir les entreprises en pleine croissance axées sur le client en leur fournissant un mentorat pertinent qui couvre l’accès à un réseau d’investisseurs, d’informations sur le marché, de programmes d’évolutivité et d’engagements marketing.

Le secteur D2C en Inde vaut actuellement 44,6 milliards de dollars et devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025.