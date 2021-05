Flipkart permet un crédit allant jusqu’à Rs 5 crore pour ses vendeurs MPME; propose le paiement des commandes à l’avance

Le commerce électronique ainsi que d’autres secteurs tels que la pharmacie en ligne, la livraison de nourriture en ligne, l’épicerie en ligne et l’éducation en ligne ont été les plus grands bénéficiaires de la pandémie de Covid.

Flipkart, propriété de Walmart, a élargi les avantages de son programme de financement des vendeurs Flipkart Growth Capital pour que ses vendeurs puissent augmenter le crédit de moins de Rs 5 lakh à Rs 5 crore. La société a déclaré qu’elle avait forgé de nouveaux partenariats pour aider les vendeurs à obtenir un crédit garanti et non garanti par l’intermédiaire de «plusieurs prêteurs» en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques à un taux d’intérêt de 9%. «Avec l’aide des synergies technologiques à travers l’écosystème, les sanctions sont instantanées et les décaissements dans les 24 heures suivant la demande… Les partenaires vendeurs ont tiré parti des avantages du programme, ce qui se traduit par une augmentation moyenne du montant des prêts de 18% par an», a déclaré Flipkart dans un communiqué. . La société n’a pas divulgué les noms des établissements de crédit partenaires.

«Le commerce électronique a joué un rôle de transformation pour les vendeurs et les MPME ces dernières années, en particulier depuis la pandémie, en leur offrant de nouvelles voies pour leur croissance et leur expansion. La portée et les avantages du programme de capital de croissance les aideront à accélérer les flux de trésorerie et à mieux gérer les achats », a déclaré Ranjith Boyanapalli, vice-président principal – Marketplace, Fintech & Payments Group, Flipkart. La société a déclaré qu’elle redirigeait automatiquement les vendeurs intéressés de son portail vers le portail d’un prêteur pour un traitement plus rapide des demandes et une amélioration des délais de sanction et de décaissement.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter de Financial Express pour les PME: votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour sur le monde des micro, petites et moyennes entreprises

Flipkart a également introduit une option de «règlement anticipé» dans le cadre du programme pour aider les vendeurs à gérer leurs flux de trésorerie et leurs besoins d’approvisionnement en leur permettant de recevoir les paiements de leurs commandes à l’avance. Le passage croissant des achats des consommateurs hors ligne aux achats en ligne, qui s’est accéléré depuis l’année dernière en raison de la pandémie, a permis aux petites entreprises et aux détaillants vendant en ligne de toucher davantage de clients. Le commerce électronique ainsi que d’autres secteurs tels que la pharmacie en ligne, la livraison de nourriture en ligne, l’épicerie en ligne et l’éducation en ligne ont été les principaux bénéficiaires de la pandémie.

La facilité d’accès au crédit par des canaux en ligne comme Flipkart vise à stimuler les ventes en ligne des petites entreprises à un moment où le secteur des MPME a été gravement touché en raison des verrouillages à travers le pays. Pendant ce temps, la Fédération indienne des micro, petites et moyennes entreprises (FISME), organisme des MPME, avait recommandé au début de la semaine au gouvernement d’autoriser les détaillants à livrer les commandes à domicile pendant la période de verrouillage sans distinction entre les produits essentiels et non essentiels.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.