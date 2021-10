Flipkart s’associe à Snap pour une expérience de commerce électronique améliorée basée sur la réalité augmentée

L’intégration permettra aux utilisateurs d’essayer virtuellement des produits

La plateforme de commerce électronique Flipkart a conclu un partenariat avec Snap pour intégrer le Camera Kit de ce dernier dans son application. L’intégration permettra aux utilisateurs d’essayer virtuellement des produits ou de les visualiser dans leur monde physique avant tout achat. Avec ce partenariat, Flipkart souhaite étendre son expérience de commerce électronique basée sur la réalité augmentée pour ses clients. Cette annonce marque également la première collaboration de Snap avec une plateforme de commerce électronique en Inde.

Selon Jeyandran Venugopal, directeur des produits et de la technologie chez Flipkart, le paysage du commerce électronique en Inde évolue rapidement avec des millions de nouveaux clients de toutes les zones géographiques à la recherche d’expériences en ligne plus riches. « En tant qu’entreprise de commerce électronique locale, nous sommes fiers de prendre les devants dans ce domaine avec notre application compatible avec la réalité augmentée et nous poursuivons cette vision en partenariat avec Snap Inc, un leader mondial des technologies de réalité augmentée. Ce partenariat annoncera une nouvelle ère dans l’industrie du commerce électronique, permettant un accès facile pour les clients tout en stimulant la croissance pour des milliers de dollars de nos vendeurs », a déclaré Venugopal.

Bien que Flipkart contienne déjà une caméra compatible AR, l’intégration améliorera ses capacités pour offrir aux consommateurs des expériences plus immersives pour visualiser une plus large gamme de produits dans des catégories telles que la mode, les technologies portables, entre autres.

« Avec le consommateur d’aujourd’hui axé sur le numérique et l’accélération de l’économie numérique, les expériences basées sur la RA telles que l’essayage virtuel jouent un rôle clé dans la motivation et la conversion de l’intention d’acheter. Chez Snap, nous nous sommes efforcés de rendre nos innovations accessibles et percutantes à la fois au sein et au-delà de notre plate-forme. Un écosystème de partenaires solide et diversifié joue un rôle clé dans notre croissance en Inde. Collaborer avec des leaders du marché comme Flipkart nous offre la possibilité de faire évoluer la technologie Snap Camera et AR », a déclaré Nana Murugesan, directrice générale des marchés internationaux de Snap Inc..

