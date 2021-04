Flipkart s’associe au groupe Adani pour accélérer la chaîne d’approvisionnement et la technologie infra

Flipkart, dirigé par Walmart, qui est en concurrence avec Amazon et Reliance en Inde, double le pays qu’il compte comme l’un de ses principaux marchés de croissance.

Flipkart s’est associé au groupe Adani pour intensifier sa chaîne d’approvisionnement et son infrastructure technologique en Inde, où la pandémie a poussé plus de personnes à faire des achats en ligne, alimentant la demande de services de commerce électronique. Dans le cadre de cet accord, Adani Logistics construira un centre de distribution de 534 000 pieds carrés dans son prochain hub logistique à Mumbai qui sera loué à Flipkart.

Le centre, qui devrait être opérationnel au cours du trimestre juillet-septembre, aura la capacité d’abriter à tout moment 10 millions d’unités d’inventaire des vendeurs, ont annoncé lundi les deux sociétés dans un communiqué conjoint. L’emploi local devrait être stimulé car on estime que l’installation crée près de 2 500 emplois directs, en plus de générer des milliers d’emplois indirects, selon les entreprises.

Flipkart installera également son troisième centre de données dans l’installation d’Adaniconnex à Chennai. Adaniconnex est une nouvelle coentreprise formée entre EdgeConneX et Adani Enterprises. «Le centre de données AdaniConneX est une toute nouvelle installation permettant à Flipkart de concevoir le centre de données en fonction de ses besoins d’infrastructure croissants en mettant l’accent sur la sécurité et la conservation des données localement en Inde», a déclaré la société de commerce électronique.

Flipkart, dirigé par Walmart, qui est en concurrence avec Amazon et Reliance en Inde, double le pays qu’il compte comme l’un de ses principaux marchés de croissance. «C’est (l’Inde) un marché sur lequel nous mettrons le pied sur le marché du gaz pour nous assurer d’avoir le niveau d’investissement approprié dans des domaines comme la chaîne d’approvisionnement, a déclaré le président et chef de la direction de Walmart, Doug McMillon, lors d’un événement d’entreprise plus tôt cette année. Bien que la pénétration du commerce électronique dans le pays soit faible, elle croît rapidement.

«Nous sommes bien placés pour croître car une classe moyenne émergente dépense plus d’argent via les téléphones mobiles», a déclaré le PDG.

