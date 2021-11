Flipkart s’associe au ministère du Développement rural pour inciter les femmes à se lancer dans le commerce électronique

Le programme DAY-NRLM avec sa portée dans 6 768 blocs de 706 districts dans les 28 États et 6 territoires de l’Union compte 7,84 crore de femmes mobilisées dans plus de 71 lakh SHG, a déclaré Flipkart.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Flipkart, propriété de Walmart, a signé mardi un protocole d’accord avec le ministère du Développement rural pour son programme Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM), pour amener les entreprises locales et les groupes d’entraide (SHG), en particulier ceux menés par des femmes dans le giron du commerce électronique. Flipkart a déclaré que le rapprochement est aligné sur l’objectif du DAY-NRLM de renforcer les capacités des communautés rurales pour le travail indépendant et l’entrepreneuriat.

Le protocole d’accord fait partie du programme Samarth de Flipkart qui vise à aider les communautés d’artisans, de tisserands et d’artisans qualifiés mais mal desservies à vendre en ligne via le marché Flipkart, tout en fournissant des connaissances et une formation en commerce électronique sur l’intégration, le catalogage, le marketing, la gestion de compte, les affaires des idées et de l’entreposage. Le programme DAY-NRLM avec sa portée dans 6 768 blocs de 706 districts dans les 28 États et 6 territoires de l’Union compte 7,84 crore de femmes mobilisées dans plus de 71 lakh SHG, a indiqué la société.

Dans le programme, les femmes pauvres des groupes d’entraide et de leurs fédérations bénéficient de services de développement financier, économique et social pour améliorer leurs revenus et leur qualité de vie. « Les SHG sont l’épine dorsale de l’économie rurale et nous visons à augmenter leur revenu annuel à au moins 1 lakh. Nous identifions et collaborons avec tous les partenaires possibles qui peuvent contribuer à cette cause et un partenariat entre DAY NRLM et Flipkart aidera dans le processus », ont déclaré le ministre du Développement rural et Panchayati Raj Giri Raj Singh dans un communiqué.

Lancé en 2019, Flipkart a déclaré que le programme Samarth soutenait actuellement les moyens de subsistance de plus de 9 50 000 artisans, tisserands et artisans à travers l’Inde, et s’efforce continuellement d’attirer encore plus de vendeurs sur la plate-forme. « L’artisanat des artisans locaux, des tisserands et des groupes d’entraide indiens mérite d’atteindre un public beaucoup plus large, y compris et au-delà de leurs régions respectives. L’initiative Flipkart Samarth leur donne accès à potentiellement plus de 350 millions de consommateurs sur notre plate-forme répartie dans tout le pays », a déclaré Rajneesh Kumar, directeur des affaires d’entreprise du groupe Flipkart.

