Flipkart Seller Hub confie son mandat digital à Art-E Mediatech

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

Flipkart Seller Hub a confié son mandat digital à Art-E Mediatech, une première agence digitale. L’attribution du compte a suivi un processus de sélection avec plusieurs agences de promotion du compte. Il sera désormais géré par le bureau de Noida d’Art-E Mediatech.

Art-E Mediatech sera désormais le partenaire de Flipkart dans la formulation de la stratégie et la fourniture de services de marketing numérique pour leur activité Seller Hub. Cela impliquera la planification et l’exécution de stratégies de marketing numérique qui englobent les stratégies de médias sociaux, les stratégies de communication cross-média, les stratégies de marketing ainsi que la gestion des influenceurs pour ce vaste portefeuille destiné à la communauté des vendeurs.

En tant que plate-forme de marché locale, Flipkart se concentre et met l’accent sur l’activation de l’industrie locale des MPME du pays, en numérisant et en transformant leur parcours commercial, a déclaré Anshul Sehgal, responsable du marketing, Flipkart Marketplace. « En permettant aux MPME et aux petits commerçants d’améliorer l’efficacité de leurs opérations avec une forte portée sur le marché ; Le commerce électronique permet davantage à ces entreprises de générer des opportunités de subsistance. Par conséquent, il devient essentiel pour nous de communiquer la même chose de manière claire, créative et concise. Nous avons trouvé le travail d’Art-E Mediatech engageant et conforme à ces paramètres. Leurs idées et leur approche de création de marque nous aideront à apporter la créativité nécessaire pour renforcer notre présence numérique déjà forte », a ajouté Sehgal.

Pour Rohit Sakunia, co-fondateur et directeur commercial, Art-E Mediatech, au cours des dernières années, le monde numérique s’est développé à pas de géant. « En tant qu’agence, nous croyons aux stratégies axées sur les résultats qui non seulement relient les marques à leur public, mais transforment également des vies dans le processus. Nous sommes heureux d’avoir trouvé le partenaire idéal en Flipkart, dans notre cheminement vers la transformation des vies grâce à l’expérience numérique », a-t-il déclaré.

