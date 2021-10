Flipkart Wholesale : 70 % d’adoption du commerce électronique par Kiranas pendant les Big Billion Days par rapport à la vente de l’année dernière

Les membres Kirana de Flipkart Wholesale ont vu leurs ventes augmenter de 1,8 fois. pendant la période de vente.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le marché interentreprises (B2B) de Flipkart appartenant à Walmart, Flipkart Wholesale, a déclaré mardi avoir enregistré 70% d’adoption du commerce électronique par Kiranas lors de la vente Big Billion Days par rapport à la vente de l’année dernière. Selon l’entreprise, plus de 5 lakh kiranas de 24 États et territoires de l’Union ont acheté des produits sur le marché B2B et dans ses magasins Best Price lors de la vente festive du 3 au 10 octobre.

Les membres Kirana de Flipkart Wholesale ont vu leurs ventes augmenter de 1,8 fois tandis qu’en termes de catégories, les achats de marchandises générales ont augmenté de 124%, suivis d’une augmentation de 50% des achats d’épicerie et d’une augmentation de 24% dans la catégorie mode. . Flipkart Wholesale a ajouté que ses livraisons quotidiennes avaient augmenté de 50% pendant la vente tandis que plus de 45% des membres effectuaient des transactions en ligne.

« Notre approche axée sur la technologie pour aider les petites entreprises à se développer a entraîné une adoption accrue du commerce électronique et accéléré le rythme de la numérisation. Les avantages d’un écosystème B2B plus résilient et plus autonome grâce à la numérisation se feront sentir à long terme », a déclaré Adarsh ​​Menon, vice-président principal et directeur de Flipkart Wholesale dans un communiqué.

Les membres peuvent avoir accès au crédit pour approvisionner leurs magasins et suivre leurs soldes et leurs cotisations via Flipkart Wholesale. Au cours de l’événement de vente, Flipkart a déclaré qu’environ 1,5 lakh kiranas s’étaient vu offrir jusqu’à 14 jours de crédit sans intérêt et l’option Buy Now Pay Later avec une ligne de crédit allant de Rs 10 000 à Rs 25 lakhs. Le crédit est proposé en partenariat avec des banques et des prêteurs fintech. La société a déclaré que le crédit avait été facilité à hauteur de Rs 165 crores pour les membres de toutes les catégories pendant la vente. Parmi les clients, 5 400 bureaux et instituts ont effectué des achats sur le portail en réclamant des avantages de la TPS sur leurs achats en gros pendant les Big Billion Days.

Dimanche, Flipkart Wholesale avait déclaré avoir vu un bond de 1,3 fois le nombre de kirana et de membres détaillants à bord de la plate-forme ce Big Billion Days. Il vise à effectuer plus de 30 millions de livraisons via les partenaires de livraison de Kirana cette saison des fêtes. Flipkart avait signalé une croissance de plus de 55% de son nombre de nouveaux vendeurs lors de la vente par rapport à l’année dernière pour son marché B2C. De plus, les artisans et tisserands du programme Flipkart Samarth ont connu une croissance de 6 fois par rapport aux ventes de l’année dernière, selon la société.

