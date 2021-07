Flipkart Wholesale a lancé sa place de marché B2B pour les détaillants de mode au Bihar

in

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Flipkart Wholesale, la place de marché B2B qui permet aux détaillants d’acheter des produits d’épicerie en gros et des achats de mode en ligne, a fait aujourd’hui une incursion dans les sept villes du Bihar pour offrir à ses détaillants de mode locaux une plate-forme pour acheter des vêtements et des chaussures en ligne à des prix de gros.

L’application Flipkart Wholesale est désormais disponible pour les détaillants de mode à Patna, Purnea, Katihar, Munger, Madhubani, Bhagalpur et Muzaffarpur. L’objectif est de s’étendre également à d’autres villes du Bihar dans les prochains mois, selon le communiqué de la société.

Grâce à la plate-forme en ligne de Flipkart Wholesale, les fournisseurs de mode et les artisans de la région n’auront pas à se rendre dans des centres de mode tels que Jaipur, Kolkata, Mumbai, Kanpur, Delhi, Surat, Agra, Tirupur, entre autres pour s’approvisionner en marchandises, mais pourront commander en ligne depuis l’application du cabinet.

“Nous sommes convaincus que cette plate-forme technologique du Bihar aidera les entreprises locales à créer de nouvelles opportunités de subsistance, à stimuler l’économie locale et à créer un écosystème de vente au détail plus résilient”, a déclaré Adarsh ​​Menon, vice-président principal et responsable de Flipkart Wholesale dans la presse. déclaration.

Depuis son lancement avec la catégorie mode en septembre de l’année dernière, Flipkart Wholesale s’est étendu à plus de 3 000 codes PIN et a permis plus de sept listes de lakh pour les chaussures, les accessoires et les vêtements pour les détaillants.

Les clients de Flipkart Wholesale ont accès à une facilité de crédit, à une gamme de produits de qualité garantie Flipkart, aux retours de commandes et à la livraison des produits dans leurs magasins avec une fonction de suivi des commandes. Ils peuvent également tirer parti des informations B2B et B2C au niveau du micro-marché de l’écosystème Flipkart pour comprendre les demandes spécifiques des clients dans leur domaine afin qu’ils puissent acheter et vendre les bons produits.

