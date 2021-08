Flipkart Wholesale déploie de nouveaux programmes de crédit pour les kiranas et les détaillants

in

Flipkart Wholesale, la place de marché B2B numérique du groupe Flipkart, a lancé de nouveaux programmes de crédit pour aider les kiranas (petits magasins de quartier) à gérer leurs besoins en fonds de roulement, et cela inclut le « crédit facile » — les magasins peuvent bénéficier de crédit en seulement deux minutes — en partenariat avec IDFC First Bank.

Lancé l’année dernière, Flipkart Wholesale fournit une myriade de produits aux magasins kirana et aux MPME dans des catégories telles que l’épicerie, les marchandises générales ou la mode. Les nouveaux programmes de crédit de Flipkart Wholesale s’inscrivent dans une série d’initiatives entreprises pour résoudre les problèmes locaux des kiranas en Inde.

Selon Flipkart, la nouvelle ligne de crédit ira de Rs 5 000 à Rs 2 lakh avec une période sans intérêt pouvant aller jusqu’à 14 jours. Kiranas peut également profiter des avantages d’options de remboursement flexibles par le biais de virements en espèces et en ligne, ainsi que de remboursements instantanés en cas d’annulation de commande, tout en gardant un œil sur leur solde créditeur et leurs factures.

Adarsh ​​Menon, vice-président principal et directeur de Flipkart Wholesale, a déclaré : Plate-forme.”

Amit Kumar, Head-Retail Liabilities & Branch Banking, IDFC First Bank, a déclaré : « Les magasins kirana de l’Inde représentent plus des deux tiers du paysage de la vente au détail du pays. Le partenariat avec Flipkart nous donne l’opportunité de permettre à Kiranas d’accéder au crédit formel et de développer son activité.

Flipkart Wholesale dessert plus de 1,5 million de membres à travers le pays, qui comprennent des kiranas/détaillants, des hôtels, des restaurants, des cafétérias, des bureaux et des institutions.

Flipkart Wholesale a connu une croissance de 17% de sa base de clients kirana en janvier-juin 2021 par rapport à la même période l’année dernière.

Flipkart Wholesale a récemment annoncé son intention de plus que tripler son empreinte géographique en Inde dans près de 2 700 villes.

Flipkart Wholesale est en concurrence, entre autres, avec des acteurs comme Amazon et JioMart de Reliance, qui font également d’énormes percées dans cet espace.