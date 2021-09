FLIRT INVEST – Est-il réel d’obtenir + 90 % mensuellement ?

Il n’y a pas longtemps, nous avons publié un article sur Flirt Invest. Après cela, nous avons commencé à recevoir de nombreux messages de nos lecteurs nous demandant d’examiner cette entreprise et ses 3% de bénéfices quotidiens. Aujourd’hui, nous allons vous dire si Flirt Invest est un autre projet frauduleux ou un investissement raisonnable.

1) Inscription

La société affirme avoir été officiellement enregistrée sous le numéro suivant : 13326826. Cette information est facile à vérifier. La Chamber of Record d’Angleterre fournit des informations accessibles au public sur toutes les entreprises. Vous pouvez vous rendre sur le site Web de la chambre d’enregistrement https://beta.comjectedhouse.gov.uk/ et rechercher une entreprise avec ce numéro ou ce nom. Comme vous le verrez, FLIRT INVEST GROUP LTD est enregistré avec ce numéro exact.

L’adresse d’enregistrement correspond à l’adresse du site Web de l’entreprise. De plus, dans l’onglet Historique de remplissage, nous pouvons vérifier qu’ils ont vraiment un état de capital de 1 million de livres. À en juger par ce seul fait, nous pouvons voir que l’entreprise n’est pas une arnaque, mais nous poursuivons l’enquête. Pas un seul projet frauduleux ne contribuera au capital autorisé, surtout à ce montant.

2) Adresse

Nous avons décidé d’aller au centre d’affaires, où se trouve l’entreprise, et d’enquêter sur leur bureau.

Le bureau est situé presque au centre de Londres, et on peut supposer que le coût de l’immobilier ou même du loyer est extrêmement élevé. Il est très peu probable qu’un projet douteux loue un bureau ici, et plus encore, vous pourriez obtenir l’autorisation de vous y inscrire. La sécurité a confirmé que l’entreprise était enregistrée ici, mais malheureusement, il n’était pas possible d’entrer sans obtenir un laissez-passer à l’avance.

3) Autres choses

Même si nous n’avions aucun doute sur le projet, nous avons décidé de faire un dépôt nous-mêmes. L’objectif était de vérifier la qualité du service client, la rapidité des paiements et, de manière générale, de vérifier comment tout fonctionne. Nous avons posé quelques questions à l’assistance et reçu des réponses de l’assistance en 5 minutes environ. Nous avons effectué un dépôt sur Ethereum et quelques jours plus tard, nous avons décidé de retirer le premier bénéfice. Après avoir demandé un retrait, nous recevons les jetons en quelques heures. Pour conclure, il semble que le projet soit une belle opportunité d’investissement. Nous continuerons à suivre l’actualité du projet.

Cependant, un de nos conseils est de ne pas investir toutes vos fortunes dans un seul projet. Soyez conscient et différenciez vos investissements.