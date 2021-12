Flirty Noelia surpasse Yanet Gardía en lingerie fil

Noelia renverse Yanet García, utilise la plus petite chose en bandes | Instagram

Bien qu’il ne puisse y avoir de comparaison entre deux beautés latines, on finit toujours par le faire surtout quand il s’agit de deux femmes imposantes qui montrent constamment leurs courbes comme Noélia et Yanet García, bien que cette fois le chanteur dépassé le modèle.

Avec une simple photo, Noelia, une célèbre chanteuse de tubes comme « Tú » et « Candela », a réussi à captiver ses abonnés sur Instagram, où elle a partagé le cliché.

Quelque chose qui a également caractérisé Yanet Garcia C’est sa façon coquette de poser sur son contenu Instagram, dernièrement, elle partage plus de vidéos que de photos, pour ses millions d’abonnés, il est fascinant de la voir poser et montrer sa silhouette.

Pourtant, malgré sa beauté et sa silhouette exceptionnelle, elle est cette fois surpassée par celle de la belle femme d’affaires qui, comme elle, a un corps fantastique.

Grâce à la pose dans laquelle Noelia était juste sous son sapin de Noël, c’est qu’elle a laissé plusieurs internautes choqués, c’était sûrement quelque chose à laquelle ils n’étaient pas attendus car elle était un peu penchée, exposant ses beaux charmes ultérieurs.

C’était ainsi avec une photo Cette célèbre femme d’affaires qui en a laissé plusieurs choqués par ses investissements et ses lancements importants, même si pour beaucoup il est plus important de la voir montrer ses courbes, car ils ravissent leurs élèves rien qu’en la voyant sans s’intéresser à autre chose.

Dans l’image, comme déjà mentionné, il était juste en dessous de son pin décoré, il semble qu’il lui donnait quelques derniers détails, Noélia Elle portait une tenue qui rendrait fou, entre des bretelles et quelques fils, elle laissait sa silhouette paraître parfaite.

Pour cela et bien d’autres choses, venez chez moi ce Noël », a déclaré Noelia.

Son image a été partagée il y a deux jours le 25 décembre, précisément à Noël, sans aucun doute l’un des meilleurs cadeaux que ses fans ont reçus à cette époque.

Posant légèrement penchée en avant, la chanteuse, femme d’affaires et mannequin a volé plus de 37 000 cœurs rouges et soupirs à ses fans qui lui ont également souhaité une excellente journée et de joyeuses fêtes.

Il a récemment annoncé le lancement d’un calendrier pour 2022, vous y trouverez 14 images inédites, c’est sûrement un travail exceptionnel et nous ne doutons pas qu’à partir du moment de son annonce elles ont été vendues, puisqu’elles sont également signées et personnalisé.