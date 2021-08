Flobiz : Simplifier le processus comptable pour les petites entreprises

Rahul Raj, fondateur et PDG, Flobiz

Fondée en 2019, FloBiz, basée à Bengaluru, vise à rationaliser les opérations commerciales et à accélérer la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) en Inde grâce à la numérisation. « Après une étude de marché approfondie, nous avons réalisé que même si les PME sont l’épine dorsale de l’économie indienne, il n’y avait pas de produits dédiés pour les propriétaires d’entreprise pour les aider à formaliser leurs opérations quotidiennes. Nos connaissances nous ont amenés à lancer notre produit phare myBillBook en janvier 2020 », déclare Rahul Raj, fondateur et PDG de cette startup de numérisation des PME (FloBiz).

myBillBook est une solution complète de facturation et de comptabilité mobile, conçue pour faciliter la vie des propriétaires d’entreprise en apportant des capacités technologiques directement sur leurs téléphones mobiles. Il s’agit d’une solution simple de facturation de la TPS, de gestion des stocks et de gestion des comptes débiteurs/payants pour les utilisateurs d’Android et de bureau. « Nous continuerons d’innover et de créer des produits et des services pour stimuler la croissance des PME à long terme », déclare Raj.

Malgré le ralentissement économique dû aux blocages intermittents et à une deuxième vague féroce de Covid-19, Raj informe que myBillBook a été téléchargé par plus de 50 lakh PME et que le produit a connu une croissance de 6X dans sa base d’utilisateurs et une croissance de 2,5X des utilisateurs actifs mensuels dans le derniers six mois seulement. “Nous avons toujours été l’une des applications les mieux notées dans la catégorie entreprise sur le Google Play Store.”

En tant que startup FinTech axée sur les produits, FloBiz a pu augmenter son tour de série A dirigé par Elevation Capital avec la participation des investisseurs existants Greenoaks Capital & Beenext.

« En s’appuyant sur une adéquation incroyable entre les produits et le marché, les ressources sont déployées de manière réfléchie pour l’expansion de l’équipe, le renforcement des capacités pour mieux servir les clients et poursuivre le développement des produits », informe-t-il.

Au cours des dernières années, les PME indiennes ont commencé à apprécier le besoin de numérisation dans les affaires, stimulé par la pandémie de Covid-19. Le pays connaît déjà une vague impressionnante de formalisation en raison d’avancées telles que la TPS, la facture électronique, l’UPI et la facturation électronique avec plusieurs programmes visant à promouvoir l’entrepreneuriat tels que Make In India, Startup India et Digital India.

« Nous nous efforçons de jouer un rôle important dans la réalisation de cette noble mission et de capitaliser sur l’opportunité de multiplier notre base d’utilisateurs d’au moins 7 fois d’ici 2022 », déclare Raj. « En parallèle, nous travaillons sur des gammes de produits et de services supplémentaires pour résoudre davantage de problèmes pour les PME. Nos clients pourront y accéder à partir du premier semestre 2022. »

