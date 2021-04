Flocon de neige qui déclenche l’avalanche? ⋆ 10z viral

par Jim Rickards, Daily Reckoning:

Archegos n’était pas un nom familier jusqu’à il y a environ deux semaines, quand il a fait la une des journaux partout dans le monde.

Archegos Capital Management est un family office contrôlé par Bill Hwang, un ancien trader de fonds spéculatifs. Les family offices peuvent être conservateurs dans leur approche d’investissement, mais ils peuvent aussi être aussi fortement endettés et risqués que n’importe quel hedge fund, voire plus. C’est à la personne qui gère le family office.

Dans le cas de Hwang, l’argent était principalement le sien, il a donc géré son family office comme il avait l’habitude de gérer son fonds spéculatif – avec un effet de levier élevé et presque pas de transparence. Hwang a fait d’énormes paris sur les actions, achetant souvent jusqu’à 10% d’une entreprise.

Il a évité les obligations légales de déclaration sur les positions de 5% ou plus, car elles étaient principalement détenues par le biais d’instruments financiers complexes appelés dérivés. Au lieu de posséder réellement les actions (ce qui nécessiterait des rapports), il a acheté des swaps d’actions auprès de grandes banques.

Cela vous donne la même exposition économique que la possession du stock, mais sans l’actionnariat réel et les exigences réglementaires en matière de reporting qui accompagnent la propriété.

La spirale de la mort

Beaucoup de positions de Hwang étaient dans les highfliers chinois, y compris RLX Technologies et GSX Techedu. Les actions chinoises ont commencé à baisser en raison d’une combinaison de la force du dollar et des efforts internes en Chine pour régner sur les oligarques d’entreprises et réduire la prise de risque des banques.

Cela a conduit à des appels de marge chez Archegos, ce qui a amené Hwang à sauter une nouvelle offre d’actions Viacom-CBS dans laquelle il était également un grand détenteur. Cela a provoqué un dumping à Viacom-CBS, qui a conduit à davantage d’appels de marge sur Archegos: une spirale mortelle classique de Wall Street.

Les grands concessionnaires tels que Goldman, Morgan Stanley et Credit Suisse ont commencé à liquider des positions à effet de levier dans Archegos à des prix de vente réduits. Les concessionnaires ont perdu des milliards de dollars, et Archegos a perdu encore plus à mesure que sa trésorerie et ses positions disparaissaient, et les concessionnaires ont demandé des soldes dus.

Tout cela a été une promenade dans le passé pour moi.

Un quasi-désastre

J’étais en première ligne du plan de sauvetage de la gestion du capital à long terme (LTCM) en 1998. J’ai négocié le sauvetage de 4 milliards de dollars par 14 banques de Wall Street, à l’initiative de la Federal Reserve Bank de New York.

Les causes de la fusion du LTCM étaient les mêmes que celle des Archegos – trop de levier et pas assez de transparence. Chaque banque savait quelles étaient ses expositions individuelles, mais aucune des banques ne savait quel était le risque total du fonds. Les banques pouvaient voir leur part du risque, mais pas la situation dans son ensemble.

Maintenant que la crise financière est terminée, la répression réglementaire commence. Mais ne vous attendez pas à des changements bientôt. En 1998, il y a eu des appels immédiats pour des modifications de la réglementation. Les régulateurs voulaient limiter l’effet de levier et obliger les détenteurs de positions sur dérivés actions à assurer la transparence exactement comme s’ils détenaient les positions sous forme d’actions pure et simple.

Ces changements réglementaires ne se sont jamais produits en 1998, et je ne m’attends pas à ce qu’ils se produisent maintenant. Wall Street réalise d’énormes profits en vendant des produits dérivés, et les hedge funds peuvent faire des profits encore plus importants en les négociant.

Ne vous attendez pas à des changements

Un effondrement occasionnel peut apparaître, mais Wall Street sort toujours en tête même si un fonds spéculatif individuel ou un family office s’effondre. Malgré les auditions publiques et les appels à la réglementation, Wall Street contrôle Washington. Et ce que Wall Street veut, Wall Street l’obtient. Ce n’est pas une théorie du complot sauvage; c’est juste la façon dont les choses fonctionnent.

Le problème pour les investisseurs de tous les jours est le suivant: que se passe-t-il quand un futur effondrement devient incontrôlable au point qu’aucun sauvetage n’est possible et que tout le système mondial d’échanges et de banques commence à s’effondrer?

Cela ne s’est pas (encore) produit dans l’affaire Archegos, mais c’est presque arrivé dans le cas du LTCM.

Combien de temps les banques, les investisseurs et les hedge funds continueront-ils à lancer les dés? Il semble qu’ils continuent à lancer les dés d’une autre manière, car ils investissent de l’argent dans des actions alors qu’il semble que nous sommes près d’un sommet du marché …

