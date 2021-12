Floki Inu cherche à dépasser SHIB avec une nouvelle plate-forme DeFi alimentée par Chainlink

Les Pupcoins sont incontournables à ce stade. Après avoir passé les 12 derniers mois à exploiter le potentiel financier monolithique de la classe d’actifs hyper-niche, ces jeux de crypto ne font que devenir plus robustes. Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) en est un brillant exemple avec son actualité aujourd’hui. Après avoir passé les derniers mois à augmenter régulièrement le prix du battage publicitaire et de la publicité, il franchit une nouvelle étape pour assurer sa longévité. Maintenant, il semble que cela deviendra un jeu de puissance DeFi grâce à un partenariat majeur.

Source : Projet Zie/ShutterStock.com

Floki connaît un 2021 explosif alors qu’il s’efforce de rattraper les leaders du pupcoin Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). Les efforts de marketing du jeton sont inégalés ; il est devenu célèbre après avoir obtenu des publicités dans les installations du métro de Londres. Maintenant, il étonne le monde de la cryptographie en s’associant non pas à une, mais à trois équipes de football professionnelles. Les équipes, basées en Italie, en Espagne et en Inde, arboreront le logo Shiba Inu orné d’un casque viking du jeton sur les uniformes et autour des installations.

Ce marketing avisé est ce qui permet à FLOKI d’afficher des gains de près de 7 000 % depuis le lancement du jeton en juillet. Mais les nouvelles en provenance du camp du pupcoin aujourd’hui plaident beaucoup plus fortement en faveur de la monnaie ; cela choque également les sceptiques qui pensent que le jeton est entièrement flash et sans fonction.

Floki Inu sécurise un partenariat avec Chainlink pour lancer DeFi Push

Si vous voulez réprimer la critique d’un jeton, donnez-lui une fonction convaincante. Floki Inu a des plans en place pour un métaverse et un marché de jetons non fongibles (NFT). Cependant, certains sceptiques pensent que cela ne suffit pas à justifier FLOKI en tant que holding à long terme. Si tel est le cas, il sera difficile de discuter de la même chose sur le partenariat du jeton Floki Inu avec le géant des données blockchain. Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD).

Chainlink est l’un des choix les plus populaires pour un réseau dans la recherche d’agrégation de données en temps réel sur la blockchain. Le réseau Chainlink a signé des accords avec des personnes comme Cardano (CCC :ADA-USD) pour fournir ses données. De plus, elle continue à étoffer son offre, à l’image de son récent partenariat avec le Presse associée, ce qui aidera à apporter des données d’actualités en temps réel sur le réseau.

Désormais, Floki bénéficiera de Chainlink à son avantage dans la poursuite de l’espace DeFi. Plus précisément, Floki exploite Chainlink afin d’obtenir des prix en temps réel sur la chaîne pour les crypto-monnaies à travers le Ethereum (CCC :ETH-USD) et Binance (CCC :BNB-USD) réseaux. Grâce à ces données, Floki pourra offrir à ses utilisateurs un espace pour échanger et mettre en jeu des actifs. Les nouvelles rappellent ShibaSwap de Shiba Inu, l’écosystème d’échange centré sur SHIB.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.