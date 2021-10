Floki Inu Crypto vs Shiba Inu: en quoi les amis Pupcoin de Musk sont différents

Le monde de la crypto peut être un endroit déroutant. Cette déclaration ne se limite pas au fait qu’il y a beaucoup de jargon technique, d’étapes à suivre et de projets parmi lesquels choisir. Cela peut également être déroutant dans le sens où les cryptos peuvent souvent sembler indiscernables les uns des autres. Bitcoin (CCC :BTC-USD), Bitcoin Or (CCC :BTG-USD) et Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD) sont toutes des crypto-monnaies complètement différentes, par exemple. Un autre thème crypto qui confond de nombreux investisseurs est celui de la classe altcoin sur le thème de Shiba Inu qui est née de Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Maintenant, avec les deux Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) devenant deux des jeux altcoin les plus populaires actuellement disponibles, les investisseurs veulent connaître la différence. Alors, qu’est-ce qui distingue la crypto Floki Inu de son ancêtre ?

Il est important de noter que ces cryptos sont tous deux découpés dans le même tissu. Lorsque Dogecoin est devenu fulgurant sous les projecteurs de la classe altcoin, cela a conduit par inadvertance à une multitude de pièces sur le thème d’Inu qui promettaient une économie symbolique légèrement différente. Shiba Inu est de loin la plus populaire de cette vague de crypto-monnaies, existant depuis plus longtemps que toute autre et se faisant un nom comme « le tueur de Dogecoin ». Il ne prétend pas être une pâle imitation ; il veut être le dernier altcoin debout.

Le crypto Floki Inu est un token beaucoup plus jeune, et il est en fait né de fans de Shiba Inu qui voulaient faire un crypto avec la même attitude amusante et plus d’utilité.

Floki Inu Crypto contre Shiba Inu : Cryptos similaires, mais différents

Le crypto Floki Inu et le Shiba Inu sont tous deux des jetons communautaires, avec de grandes bases de fans qui obtiennent régulièrement leurs tendances crypto sur Twitter. Ils portent tous les deux des logos Shiba Inu, bien que celui de Floki porte un casque viking distinctif. Ils jouent même tous les deux fortement sur l’amour d’Elon Musk pour Dogecoin; SHIB a passé l’été à obtenir des prix à partir des tweets de Musk sur Shiba Inu, et le nom de Floki vient du Shiba nouvellement adopté par Musk.

Cependant, les similitudes commencent à disparaître là-bas. Premièrement, FLOKI est un jeton, tandis que SHIB est une pièce de monnaie. Cela peut sembler pédant, mais cela fait vraiment une différence. SHIB est la crypto-monnaie native de son protocole sous-jacent, le réseau Shiba Inu. Il prend en charge une multitude de jetons sur son protocole. Pendant ce temps, Floki est un jeton, ce qui signifie qu’il n’a pas de protocole sous-jacent. Bien sûr, ce n’est pas négatif – les développeurs n’ont pas toujours besoin d’avoir un réseau entier pour eux-mêmes – mais c’est néanmoins une différence. SHIB opère sur sa propre chaîne dédiée ; pendant ce temps, les utilisateurs peuvent utiliser FLOKI sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) ou Binance (CCC :BNB-USD) chaînes, grâce à son opérabilité multi-chaînes.

Différences d’approvisionnement, « Tokenomics » distinguent SHIB et FLOKI

Une autre différence majeure entre FLOKI et SHIB réside dans la fourniture de jetons. Floki a un total de 10 000 milliards de jetons existants ; c’est beaucoup, mais cela contraste fortement avec l’offre massive de pièces de 1 quadrillion de SHIB. Cette offre plus faible a également un effet sur le prix des jetons FLOKI ; avec moins de jetons sur lesquels mettre la main, l’économie de l’offre et de la demande a déjà tiré parti de la valeur de FLOKI au-dessus de SHIB.

Alors que le prix de SHIB s’élève actuellement à 0,000025 $, celui de Floki s’élève à 0,000067 $. Il convient de noter que même si l’offre énorme de SHIB peut sembler être un obstacle, cette offre commence en fait à diminuer. Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum qui a reçu la moitié de l’approvisionnement de SHIB lors du lancement, a brûlé la plupart des 500 000 milliards de SHIB en sa possession.

Les développeurs prévoient également d’instituer une fonction de gravure de pièces afin de réduire lentement et définitivement l’ensemble de l’offre. Cependant, il devra brûler de nombreuses pièces – et rapidement – ​​s’il veut rattraper Floki, qui dispose déjà d’un mécanisme de gravure de jetons.

Cela montre également la différence dans la façon dont les utilisateurs peuvent gagner un revenu passif avec chaque crypto. Floki, avec ses frais de transaction, permet aux utilisateurs de générer passivement des revenus simplement en détenant FLOKI. Lorsqu’une transaction a lieu, des frais sont facturés ; une partie de ces frais FLOKI est envoyée au burn wallet et retirée de la circulation, tandis qu’une autre partie est redistribuée à tous les détenteurs de FLOKI.

SHIB n’offre pas la même tokenomique, mais grâce à son écosystème robuste, il existe de nombreuses opportunités de miser SHIB pour des revenus. Les utilisateurs reçoivent des récompenses pour le jalonnement des pièces, ce qui fournit des liquidités à l’échange ShibaSwap du réseau. Cela alimente la plate-forme et permet aux utilisateurs de miser plus de SHIB pour plus de récompenses.

Floki Inu Crypto contre Shiba Inu Crypto : utilitaires et feuilles de route

Les cryptos sont manifestement différents dans leur structure et leur tokenomique. Cependant, ils partagent également des plans différents pour l’avenir. SHIB est déjà profondément dans sa feuille de route; il a institué un certain nombre de nouveaux jetons dans son écosystème, comme le Tueur de Dogecoin (CCC :LAISSE-USD) jeton et le OS (CCC :BONE-USD) jeton de gouvernance. Il a également déjà lancé son échange ShibaSwap, l’une de ses mises à niveau les plus attendues.

Alors qu’il était plus tôt dans sa feuille de route, le crypto Floki Inu ne cherche pas à remplir les mêmes chaussures. Au contraire, la feuille de route de Floki met l’accent sur les jetons non fongibles (NFT) et l’éducation crypto comme ses activités de choix. Les développeurs de Floki prévoient de poursuivre un métaverse appelé Valhalla, un univers de jeu NFT sur le thème des vikings. Il espère également lancer sa propre bourse, bien que centrée sur les NFT. Son projet de l’Université Floki complète la feuille de route, représentant une plate-forme, où les utilisateurs peuvent en savoir plus sur les crypto-monnaies.

Les investisseurs Altcoin, après avoir appris les différences entre ces projets, pourraient envisager de décider d’une préférence. On pourrait vouloir rejoindre les communautés crypto Shiba Inu ou Floki Inu; en fait, on pourrait vouloir joindre les deux afin de soutenir les deux projets robustes et différents. Maintenant que les différences sont définies, il y a beaucoup moins de soucis à confondre les deux ou à se sentir dépassé par ces projets, qui sont tous deux très mis en lumière.

