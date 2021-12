Floki Inu est plus un jeu psychologique qu’un pari métavers

Si l’évangélisme américain ou une autre religion populaire était une action, l’achèteriez-vous ? Pour beaucoup de gens, je soupçonne que la réponse serait probablement un non catégorique. Et pour de nombreux investisseurs, une réponse similaire arrive probablement lorsqu’une discussion sur Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) apparaît : « Oh, non – une autre de ces stupides crypto-monnaies mème inspirées par les chiens. Quand la folie finira-t-elle ?

Certes, je peux apprécier cet instinct. L’une des façons dont je regarde la montée de Floki Inu et le phénomène des pièces de monnaie est le « math ». Avec plus de 15 000 cryptos parmi lesquels choisir, il est peu probable du point de vue de la probabilité de base que FLOKI soit celui qui s’élèvera au-dessus des autres.

Certes, vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux probabilités de base, car chaque crypto commande son ensemble de fidèles. Floki Inu a attiré un culte qui lui donne un profil beaucoup plus élevé qu’un projet de blockchain aléatoire que quelqu’un a tapé dans son garage.

Pourtant, soyons réalistes. Lorsque vous traitez avec des actifs cotés en bourse qui changent de mains pour des fractions d’un centime, les sonnettes d’alarme se déclenchent intrinsèquement. Oui, comme je l’ai mentionné dans le passé, la loi des petits nombres peut faire des merveilles. Par conséquent, vous pouvez prendre un pari nominal plus petit et obtenir une récompense démesurée. J’ai également soutenu qu’un tel profil peut être supérieur à un pari plus important pour un potentiel de récompense plus petit.

Cependant, l’inverse est également vrai. Il ne faudra pas grand-chose à Floki Inu pour s’effondrer. Et si le jeton meme se désintégrait complètement – ​​eh bien, je suppose que les blockchains ne meurent jamais mais deviennent tout simplement hors de propos – qui s’en soucierait à long terme ?

Mais la réponse pourrait être beaucoup, et c’est le dilemme.

Floki Inu est construit sur la croyance

La croyance est un puissant facteur de motivation humain – peut-être le plus puissant. De plus, comme le montrent des études, la croyance en la non-croyance est une autre force en plein essor, en particulier parmi les jeunes. Qu’est-ce que cela a à voir avec Floki Inu ? Eh bien, la qualité d’un investissement dépend du nombre de personnes qui croient en l’avenir envisagé par les partisans du métaverse.

Si vous pensez aux fondamentaux du jeton, le projet sous-jacent vise à créer un écosystème économique métavers robuste. Je ne veux pas entrer dans la granularité, mais en résumé, FLOKI tente une structure d’incitation au sein de son métavers de jeu appelé Valhalla.

Maintenant, je comprends le concept plus large du métaverse étant la prochaine génération de connectivité. Tout d’abord, Internet a permis aux ordinateurs d’être connectés les uns aux autres. Aujourd’hui, avec les technologies VR/AR, nous pouvons connecter nos personnalités. Finalement, comme les théoriciens du complot pourraient extraire de ce qu’ils appellent la programmation prédictive, nos êtres entiers peuvent être connectés à Internet.

Honnêtement, si je veux te parler, je vais te parler dans la vraie vie. Et je ne suis pas la seule personne à ressentir ça.

Mais cette impulsion ne manque-t-elle pas le point sur Floki Inu ? Si les gens croient vraiment au métavers, pourquoi n’achèteriez-vous pas FLOKI ? Et d’un autre côté, si vous n’avez pas confiance en cet avenir, cette crypto est l’une des dernières choses que vous devriez acheter.

Avant de cliquer sur Envoyer…

Si vous voulez vous essayer à Floki Inu et à ses principes fondamentaux, vous devez vous concentrer sur la psychologie du métavers plutôt que sur le métavers lui-même. Comme vous le savez, il existe de nombreux systèmes de croyances. Mais ce qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils répondent à un désir humain de croyance – ou fournissent la friction (et donc la traction) pour la non-croyance.

Si vous prévoyez vraiment que le métavers deviendra un développement grand public substantiel, alors Floki Inu pourrait fonctionner pour vous. Néanmoins, il s’agit d’un pari extrêmement spéculatif, donc seul le changement sous le canapé devrait être déployé.

