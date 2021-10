Floki Inu est un jeu délicat qui pourrait finalement se transformer en un régal

La montée en flèche des crypto-monnaies a créé des histoires intéressantes sur leurs origines. Rien de plus amusant que Floki Inu (CCC :FLOKI-USD), qui tire son nom du chiot Shiba Inu d’Elon Musk nommé Floki.

Vous n’aurez aucun argument de ma part que Floki est un chien adorable. Je me demande pourquoi le milliardaire n’a pas remporté un tas de sauvetages à la place. Il pouvait se permettre de financer un refuge pour animaux à proximité de ses nouvelles fouilles au Texas.

Mais, comme aime à le dire un de mes amis, c’est son argent, il peut en faire ce qu’il veut.

Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais écrit sur FLOKI-USD, alors j’essayais de réfléchir à un thème pour mon premier article. Tout ce à quoi je pouvais penser, c’était d’acheter une partie de la crypto-monnaie comme un cadeau bon marché pour vous-même. Voici pourquoi.

Floki Inu : un passage à 3 zéros

Au moment où j’écris ceci, FLOKI-USD se négocie à 0,00006093 $. S’il devait atteindre 0,0001111 $ à la fin de décembre ; vous seriez à la recherche d’un retour de 82%. Certes, ce n’est pas tout à fait le retour de 2000% + qu’il a gagné depuis sa relance en juillet, mais c’est quand même sacrément bon.

Et cela ne fait que franchir le seuil des trois zéros à 0,0001111 $. S’il devait atteindre 0,0009999 $ d’ici la fin de l’année, vous seriez en face de plus de 1 500 % au cours des deux derniers mois de l’année. C’est très tentant.

Après tout, pour chaque pari de 100 $ sur FLOKI-USD, vous récupérez 1 500 $ en 3 mois pour un rendement annualisé de 9 000 % [1,500% divided by 2 multiplied by 12].

Heck, c’est un pari si séduisant; Je devrais peut-être même casser ma carte et m’acheter du Floki Inu.

Sérieusement, mon collègue d’InvestorPlace Josh Enomoto, qui a fait de l’argent sur Bitcoin (CCC :BTC-USD), et c’est donc quelqu’un sur qui je m’appuie pour obtenir des conseils dans ce domaine, a récemment fait un bon point sur le nouveau venu relatif aux crypto-monnaies.

« Il faut dire que les crypto-monnaies en général, que vous parliez de Bitcoin, Floki Inu ou de l’un des 12 000 autres actifs numériques environ, sont extrêmement spéculatives. Alors ne vous imaginez pas que j’approuve FLOKI-USD, parce que je ne le suis pas », a écrit Josh le 19 octobre.

«Dans le même temps, si vous êtes déterminé à investir dans les cryptos malgré la myriade de risques, il est alors logique de répartir votre risque sur les actifs établis et les pièces plus spéculatives. Et franchement, je ne suis pas tout à fait sûr que cela vaut la peine d’investir autant dans BTC par rapport à l’endroit où les gens pensent que cela ira à court terme.

Comme le fait valoir Josh, vous pouvez parier 61 000 $ en Bitcoin pour gagner 39 000 $ d’ici la fin de 2021, ou, en supposant un autre quintuple pour Floki Inu d’ici la fin de l’année, vous n’auriez qu’à verser un huitième du montant de 7 800 $.

Ainsi, à certains égards, le rapport risque/récompense pour Floki Inu est bien meilleur que Bitcoin pour le moment.

Mais comme Josh, je ne dis pas que vous devriez parier le fonds d’éducation de votre enfant sur FLOKI-USD. Je dis seulement que si vous êtes un type d’investisseur « boules au mur », le climat est propice à un pari spéculatif sur la crypto-monnaie.

Conclusion : Considérez l’utilitaire de Floki Inu

En ce qui concerne la crypto-monnaie, la seule chose qui compte pour moi est l’utilité. Si une crypto ne l’a pas, je ne suis pas intéressé. C’est pourquoi je n’ai pas sauté sur Bitcoin. C’est une version moderne de l’or. Seulement, ce n’est pas un atout aussi tangible.

Donc, avant d’envisager Floki-Inu, je considérerais son utilité au-delà d’être une crypto-monnaie. Que peut-il faire pour rendre le monde meilleur ?

D’après son livre blanc, il y en a plein :

« Cette équipe d’étoiles ne cesse de développer l’utilité de Floki Inu », déclare son livre blanc. « En plus du pont, pour apporter une utilité à Floki Inu, Floki Inu est en partenariat avec CryptoCart qui donne aux détenteurs de FLOKI la possibilité d’utiliser le jeton Floki Inu pour acheter des articles dans plus de 1700 magasins grâce à un partenariat avec CryptoCart (CC). »

Maintenant, je ne veux pas dire acheter des choses que je peux déjà acheter avec des monnaies fiduciaires. Je veux dire de vrais changeurs de jeu. Jusqu’à présent, dans l’évolution de la crypto-monnaie, j’ai vu beaucoup de choses qui remplacent les achats en dollars par des crypto-monnaies, mais pas grand-chose d’autre.

La vision générale de Floki Inu parle d’un grand jeu en matière d’utilité, mais à la fin, BS marche et l’argent parle.

Donc, pour cette raison, je ne pouvais pas recommander d’acheter Floki-USD. Cependant, si le risque est votre deuxième prénom, tirez. Tout ce que vous avez à perdre, c’est de l’argent.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.